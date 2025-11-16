تحصين 62.74٪ من إجمالي الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية بالإسماعيلية

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة وفي إطار متابعة الدكتور حامد موسي الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية بتحصين ٦٢.٧٤ ٪ من إجمالي الثروة الحيوانية، ضد مرض الحمى القلاعية Sat 1 ومدمج، خلال الفترة ٢٥ أكتوبر إلى ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥.

صرح الدكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه تم تحصين عدد ٣٧٠٨٢ حيوان من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة بنسبة ٦٢.٧٤ ٪ من إجمالي ٥٩١٠٨ من الأبقار والجاموس بالمحافظة، طبقًا لحصر عام ٢٠٢٤.

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد أعلن عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية Sat 1 ومدمج في ٢٥ أكتوبر؛ وذلك لمناشدة السادة مُربِّي رؤوس الماشية لتحصين حيواناتهم من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة والبالغ عددها ٣٩ وحدة بيطرية.

وعلى جانب آخر، تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملاتها الميدانية لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠، وطبقًا للمادة ٢٣ من قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تم إقراره من مجلس النواب.

حيث قامت لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان، اليوم السبت، بعمل حملة تحصين ضد مرض السعار للكلاب الحرة، وذلك بمناطق طريق البلاجات – كومباوند الهيئة – التعاون – جبل مريم، وذلك تحت إشراف دكتورة هالة سيد مدير عام الصحة العامة والمجازر، ودكتورة ولاء إبراهيم مدير إدارة الأمراض المشتركة.

وأسفرت الحملة عن: تحصين ٣٠ من الكلاب الحرة بلقاح السعار.

كما تم عمل توعية للمواطنين لأهالي المنطقة، بخطورة مرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان، وكيفية انتقاله وكيفية التصرف في حالة العقر، كما تم التوعية بثقافة الرفق بالحيوان والتربية السليمة للحيوانات الأليفة.