كاميرا بدقة عالية ويدعم الشحن اللاسلكي.. مواصفات هاتف Honor 500 Pro

كشفت تقارير حديثة أن هواتف Honor القادمة بأرقام الطرازين MEY-AN00 وMEP-AN00 تنتمي إلى سلسلة هواتف Honor 500، والتي ستُطرح لأول مرة في الصين لاحقًا هذا الشهر. وقد ظهر كلا الطرازين بالفعل على منصة شهادات 3C الصينية، ومؤخرًا، رُصد إصدار MEY-AN00 مزودًا بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع على منصة Geekbench. وفي تطور جديد، ظهر إصدار MEP-AN00 على منصة Geekbench. شركة هونر

هاتف هونر

هاتف Honor 500 Pro

تُظهر قائمة Geekbench أن هاتف Honor MEP-AN00 يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite ، والذي يُمكن تحديده من خلال رقم القطعة SM8750. ووفقًا للتقارير، فإن هذا الجهاز هو Honor 500 Pro ، بينما جهاز MEY-AN00 الذي شوهد سابقًا والمُزود بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 هو Honor 500 القياسي .

تكشف قائمة Geekbench الخاصة بهاتف Honor 500 Pro أنه يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت ويعمل بنظام Android 16. وسجل 3100 و 9463 نقطة في اختبارات أحادية النواة ومتعددة النواة على Geekbench، على التوالي.

أكدت شركة Honor بالفعل أن هاتف Honor 500 Pro سيتوفر بإصدارات متعددة ، مثل 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت. وسيُباع بألوان أكوامارين، ووردي ستارلايت، وأسود أوبسيديان، وفضي مونلايت.

من المتوقع أن يأتي هاتف Honor 500 Pro بشاشة OLED مقاس 6.55 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. أما بالنسبة للتصوير، فقد يضم كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ثلاثية من سامسونج HP3 بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل (زاوية واسعة للغاية)، وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل (مستشعر Sony IMX858 ، تقريب بصري 3x).

قد يأتي هاتف 500 Pro مزودًا ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. ومن المتوقع أن يأتي بمواصفات أخرى، مثل مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية مدمجًا في الشاشة، وشريحة Honor C1+ RF، وشريحة كفاءة الطاقة E2.

مواصفات هاتف 500 Pro



ولم تؤكد شركة Honor حتى الآن موعد إطلاق سلسلة Honor 500، لكن التقارير تشير إلى أنها قد تظهر لأول مرة في 24 نوفمبر في الصين.