مميزات قوية وسعر متميز .. مواصفات هاتف هاتف Honor X80 الجديد

أفادت تقارير أن شركة هونر تعمل على هاتفين، ليس هاتفًا واحدًا، ببطارية ضخمة بسعة 10,000 مللي أمبير/ ساعة الهاتف الأول هو هونر باور 2 المزود بمعالج Dimensity 8500 ، والمتوقع إصداره في الربع الأول من عام 2026. واليوم، نشر موقع Digital Chat Station، وهو موقع موثوق، منشورًا على Weibo يكشف تفاصيل الهاتف الآخر المزود ببطارية بسعة 10,000 مللي أمبير/ ساعة.

وفقًا للمُسرب، سيضم هاتف Honor الآخر، المزود ببطارية بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة، معالج Snapdragon 7 من سلسلة Snapdragon 7 وشاشة OLED ضخمة مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K. وفي حديثه عن الشاشة، ذكر المُسرب أنها ستتميز بتصميم مسطح بزوايا مستديرة.

في سياق متصل، كشف مدوّن تقني صيني عن حصول بطارية جديدة مُصممة لهاتف Honor X80 المزعوم على موافقة هيئة 3C الصينية. تبلغ سعتها المُصنّفة 9,755 مللي أمبير/ساعة، ويبدو أن قيمتها النموذجية ستتجاوز 10,000 مللي أمبير/ساعة فأكثر.

ويبدو أن DCS تتحدث عن هاتف Honor X80، المتوقع أن يحل محل هاتف Honor X70 الذي طُرح في يوليو 2025 وقد زوّد هاتف X70 ببطارية سعتها 8300 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي ولاسلكي بقدرة 80 واط. ورغم عدم توفر معلومات حول إمكانيات الشحن في هاتف X80، تزعم DCS أن هاتفي Power 2 وX80 لن يدعما الشحن اللاسلكي. ومن المرجح أن يُطرح هاتف X80 في الصين بحلول يوليو 2026.

في الوقت نفسه، تعمل العلامة التجارية على هاتفين جديدين للصين. ومن المتوقع أن تكشف الشركة هذا الشهر عن هاتفي Honor 500 و500 Pro المزودين بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يضم هاتفا Honor GT 2 وGT 2 Pro معالجي Snapdragon 8 Elite و8 Elite من الجيل الخامس على التوالي.