أول اختبار أداء لهاتف Honor 500 يكشف مواصفاته القوية



إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سلسلة هواتف Honor 500 والتي ستُطرح قبل نهاية عام 2025

وفقًا لموقع Digital Chat Station، سيضم هاتف Honor 500 شاشة متوسطة الحجم بقياس 6.5 بوصة مُحاطة بإطار معدني. كما ستحتوي الشاشة على ماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية للتحقق من الهوية.

هواتف Honor 500

مواصفات هاتف Honor 500 Pro

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي هاتف Honor 500 Pro مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite، و مزود بنظام كاميرا ثلاثية ومستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل وعدسة مقربة (Periscope).

من المتوقع أن يتشارك الهاتف في تصميم متشابه، مع اختلاف بصري رئيسي يتمثل في عدد الكاميرات الخلفية. ويُقال إن بطارية الهاتف تأتي بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة.

ميزات هاتف Honor 500

سيضم الهاتف شاشة مماثلة بدقة 1.5K، وكاميرا مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل، وشحن سريع بقوة 100 واط ومن المتوقع إطلاق كلا الهاتفين في الصين لاحقًا هذا الشهر. ولم يُعلن بعدُ عن وصول سلسلة Honor 500 إلى الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن شركة هونر أطلقت مؤخرا هاتفي Magic 8 وMagic 8 Pro للبيع في السوق الصينية، وهي مزودة بأحدث معالج من كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع كاميرات ثلاثية قوية وبطاريات سيليكون كربون بسعة 7000 مللي أمبير توفر أداء طويل الأمد.