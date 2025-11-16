الجيش الإيراني: تعزيز قوتنا الدفاعية لم يتوقف لحظة واحدة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش الإيراني" أنه لم يضيع لحظة واحدة لتعزيز قوته الدفاعية.

وكشف الحرس الثوري الإيراني، السبت، عن ملابسات احتجاز ناقلة بتروكيماويات كانت في طريقها إلى سنغافورة، بعد يوم واحد من توقيفها في بحر عمان واقتيادها إلى ميناء مكران جنوب شرقي البلاد، وفق ما نقلته وكالة مهر الإيرانية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أن وحدة الرد السريع اعترضت ناقلة تحمل الاسم التجاري "تالارا" وترفع علم جزر مارشال، عند الساعة 7:30 من صباح الجمعة، بناءً على أمر قضائي يقضي بحجز حمولتها.

وأوضح البيان أن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيماوية، وتم توجيهها إلى الميناء الإيراني صباح السبت "لمعالجة المخالفات" بعد فحص كامل للحمولة وتدقيق وثائق السفينة، حيث تبين بحسب الحرس الثوري أنها "خالفت قوانين نقل البضائع غير المصرح بها".



