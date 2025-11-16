قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مايا دياب: خيانة أصالة كانت من أصعب لحظات حياتي
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال خليل هملو مراسل قناة القاهرة الإخبارية في محافظة السويداء، إنّ الاشتباكات في الريف الغربي للمحافظة متواصلة منذ نحو 5 أيام، وتحديدًا في محيط بلدة المزرعة والقرى المجاورة لها، بما في ذلك تل الحجر، وهي مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأمن العام.
 

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصادر في المحافظة أكدت وقوع اشتباكات بعيدة، لم تكن قريبة، واعتمدت على استخدام القذائف الصاروخية وقذائف الهاون التي استهدفت مواقع الأمن العام في محيط بلدة المزرعة وعددًا من النقاط الأخرى شمال غرب المدينة.
 

وبيّن هملو أنّ هذه الاستهدافات تأتي في إطار التصعيد المتواصل من قبل الفصائل الموالية لرجال الدين حكمه الهجري، المعروفة بالحرس الوطني في محافظة السويداء.

وأشار إلى أنّ هذا التصعيد يبدو مرتبطًا بالتحضيرات الجارية اليوم لزيارة وفد من السويداء إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف البحث في سبل عودة المحافظة بشكل كامل إلى سيطرة الحكومة السورية، وبسط الأمن، وسحب السلاح من الجهات المسلحة.

وذكر، أنّ تصريحات قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء لوسائل إعلام سورية، تشير إلى وجود حراك داخل المحافظة يسعى لإنهاء حالة الفوضى الأمني، وذلك على خلفية نشاط الفصائل الموالية لرجال الدين حكمه الهجري، والتي تُعرف حاليًا بالحرس الوطني.  

محافظة السويداء السويداء القاهرة الإخبارية المملكة الأردنية الهاشمية

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

الاهلي

صفقة الشتاء .. «ديباتي» على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 2 مليون دولار | تفاصيل

شعار الزمالك

الزمالك يرفض خوض ودية بسبب غياب 14 لاعبًا قبل مواجهة زيسكو

أمل مبدي

أمل مبدي: التسامح ليس شعارًا… بل قوة تصنع الإنسان والمجتمع

هاني قشطة

مدرب منتخب مصر للكوميتيه: مستعدون لبطولة العالم للكاراتيه 2025.. ونطالب الجماهير بالمؤازرة

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

