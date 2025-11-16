بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية

قال خليل هملو مراسل قناة القاهرة الإخبارية في محافظة السويداء، إنّ الاشتباكات في الريف الغربي للمحافظة متواصلة منذ نحو 5 أيام، وتحديدًا في محيط بلدة المزرعة والقرى المجاورة لها، بما في ذلك تل الحجر، وهي مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأمن العام.



وأضاف في تصريحات مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصادر في المحافظة أكدت وقوع اشتباكات بعيدة، لم تكن قريبة، واعتمدت على استخدام القذائف الصاروخية وقذائف الهاون التي استهدفت مواقع الأمن العام في محيط بلدة المزرعة وعددًا من النقاط الأخرى شمال غرب المدينة.



وبيّن هملو أنّ هذه الاستهدافات تأتي في إطار التصعيد المتواصل من قبل الفصائل الموالية لرجال الدين حكمه الهجري، المعروفة بالحرس الوطني في محافظة السويداء.

وأشار إلى أنّ هذا التصعيد يبدو مرتبطًا بالتحضيرات الجارية اليوم لزيارة وفد من السويداء إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف البحث في سبل عودة المحافظة بشكل كامل إلى سيطرة الحكومة السورية، وبسط الأمن، وسحب السلاح من الجهات المسلحة.

وذكر، أنّ تصريحات قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء لوسائل إعلام سورية، تشير إلى وجود حراك داخل المحافظة يسعى لإنهاء حالة الفوضى الأمني، وذلك على خلفية نشاط الفصائل الموالية لرجال الدين حكمه الهجري، والتي تُعرف حاليًا بالحرس الوطني.