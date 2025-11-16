تسريب جديد يكشف مواصفات هاتف «Realme GT 8 Pro»

كشفت شركة Realme عن هاتفي Realme GT 8 و GT 8 Pro في الصين. وستُعلن Realme عن GT 8 Pro عالميًا خلال الأسبوع المقبل، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تسويق GT 8 في مناطق أخرى.

أما عن المواصفات هاتف Realme Neo 8 للسوق الصينية فقد كشف تسريب ظهر الأسبوع الماضي عن المواصفات الرئيسية للجهاز، بما في ذلك معالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس. ويزعم تسريب آخر ظهر مؤخرًا أنه سيُزود بشاشة من سامسونج.

أشارت التسريبًات إلى جهاز Realme القادم، وعلى الرغم من أنه لم يذكر اسمه، إلا أن التفاصيل تشبه إلى حد كبير ما يمكن أن يكون Realme Neo 8. يبدو أن الهاتف يتميز بشاشة مسطحة من فئة 6.78 بوصة من صنع سامسونج بدقة 1.5K وتقنية لوحة LTPS وزوايا مستديرة كبيرة.

ومن المتوقع أن تدعم الشاشة ماسح بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية، وهو ما يظهر عادةً في الطُرز الأعلى سعرًا.

وفقًا لتسريبات سابقة، سيُزوَّد هاتف Realme Neo 8 بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس المُرتقب ، وبطارية بسعة حوالي 8000 مللي أمبير/ساعة. كما كشف التسريب عن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

سيصل هاتف Realme Neo 8 كخليفة لـ Realme Neo 7 المزود بمعالج Dimensity 9400+ ، والذي ظهر لأول مرة في ديسمبر 2024. ويتميز بشاشة OLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية 7000 مللي أمبير في الساعة مع سرعة شحن بقوة 80 وات، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل.