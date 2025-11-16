قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد يكشف مواصفات هاتف «Realme GT 8 Pro»

Realme Neo 8
Realme Neo 8
لمياء الياسين

 كشفت شركة Realme عن هاتفي Realme GT 8 و GT 8 Pro في الصين. وستُعلن Realme عن GT 8 Pro عالميًا خلال الأسبوع المقبل، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تسويق GT 8 في مناطق أخرى. 

ميزات هاتف Realme Neo 8 

أما عن المواصفات  هاتف Realme Neo 8 للسوق الصينية فقد كشف تسريب ظهر الأسبوع الماضي عن المواصفات الرئيسية للجهاز، بما في ذلك معالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس. ويزعم تسريب آخر ظهر مؤخرًا أنه سيُزود بشاشة من سامسونج.

ميزات هاتف Realme Neo 8 

أشارت التسريبًات إلى جهاز Realme القادم، وعلى الرغم من أنه لم يذكر اسمه، إلا أن التفاصيل تشبه إلى حد كبير ما يمكن أن يكون Realme Neo 8. يبدو أن الهاتف يتميز بشاشة مسطحة من فئة 6.78 بوصة من صنع سامسونج بدقة 1.5K وتقنية لوحة LTPS وزوايا مستديرة كبيرة.

ومن المتوقع أن تدعم الشاشة ماسح بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية، وهو ما يظهر عادةً في الطُرز الأعلى سعرًا. 
وفقًا لتسريبات سابقة، سيُزوَّد هاتف Realme Neo 8 بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس المُرتقب ، وبطارية بسعة حوالي 8000 مللي أمبير/ساعة. كما كشف التسريب عن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

Realme Neo 8

سيصل هاتف Realme Neo 8 كخليفة لـ Realme Neo 7 المزود بمعالج Dimensity 9400+ ، والذي ظهر لأول مرة في ديسمبر 2024. ويتميز بشاشة OLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية 7000 مللي أمبير في الساعة مع سرعة شحن بقوة 80 وات، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل.

هاتف Realme Neo 8 الجيل الخامس كاميرا أمامية شركة Realme سرعة شحن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

ترشيحاتنا

المتهمين

خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة الشرقية

سارة خليفة

وصول سارة خليفة إلى الجنايات تمهيدا لبدء محاكمتها في تصنيع المخدرات

المتهم

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل في الغربية

بالصور

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد