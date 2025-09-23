قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تصميم فاخر ومواصفات عملاقة.. الكشف عن موعد إطلاق هاتف Realme GT 8 Pro

احمد الشريف

حددت شركة Realme، العلامة التجارية المعروفة بتقديمها هواتف ذات أداء فائق بأسعار تنافسية، موعدًا رسميًا للكشف عن أحدث هواتفها الرائدة، Realme GT 8 Pro.

 فبعد أشهر من التكهنات والتسريبات، أكدت الشركة من خلال ملصقات تشويقية نشرتها عبر حساباتها الرسمية أن الإطلاق العالمي للهاتف سيتم في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل، في حدث خاص سيعقد في العاصمة البريطانية لندن.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على طموح Realme في المنافسة بقوة في سوق الهواتف الفاخرة، حيث تشير كل المعلومات المتاحة إلى أن هاتف GT 8 Pro لن يكون مجرد تحديث عادي، بل قفزة نوعية في التصميم والمواصفات.

تصميم من التيتانيوم وشاشة فائقة السطوع

وفقًا للتسريبات والصور التشويقية، سيأتي هاتف Realme GT 8 Pro بتصميم فاخر يعتمد على إطار مصنوع من التيتانيوم، وهي المادة التي أصبحت مرادفة للهواتف الرائدة. وسيتميز ظهر الهاتف بنسختين، إحداهما من الزجاج والأخرى مغطاة بالجلد النباتي الأخضر، مع وحدة كاميرا دائرية ضخمة تمنحه مظهرًا مميزًا.

أما الشاشة، فستكون من أبرز نقاط قوة الهاتف، حيث من المتوقع أن تكون من نوع LTPO AMOLED بدقة 1.5K، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، والأهم من ذلك، ستحقق سطوعًا هو الأعلى في الصناعة قد يصل إلى 6000 شمعة، مما يضمن وضوحًا استثنائيًا تحت أشعة الشمس المباشرة.

مواصفات عملاقة لمنافسة الكبار

لم تقتصر Realme على التصميم الفاخر فقط، بل زودت هاتفها بأقوى العتاد المتاح لمواجهة عمالقة السوق. سيعمل الهاتف بأحدث معالجات كوالكوم، Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت.

وفي قسم الكاميرا، سيشهد الهاتف ترقية كبيرة باعتماده على مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، إلى جانب عدسة "بيريسكوب" متطورة للتقريب البصري. 

ولتشغيل هذه المنظومة، سيحتوي الجهاز على بطارية ضخمة بسعة 5,800 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 واط، والذي يعد بشحن الهاتف بالكامل في وقت قياسي.

بهذا المزيج بين التصميم الفاخر، والشاشة الرائدة، والمواصفات الداخلية العملاقة، تستعد Realme لتقديم واحد من أقوى المنافسين في سباق الهواتف الرائدة لنهاية العام، مستهدفةً خطف الأضواء من عمالقة الصناعة التقليديين.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

