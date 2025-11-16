الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وجود تحديات عام 2015 أمام تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلا أن الإرادة والعمل الجاد المشترك مكن الدولة من تحقيق الأهداف المرجوة.

مجال النقل واللوجستيات

وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول خاصة في مجال النقل واللوجستيات.

ووجه السيسي الشكر لشركة ميرسك على وفائها بالتزاماتها ويشير إلى تطلع مصر إلى زيادة الشركة وغيرها من المستثمرين العاملين في مصر من استثماراتهم.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة سوف تقدم كل التسهيلات ذات الصلة لزيادة شركة ميرسك وغيرها من المستثمرين العاملين في مصر من استثماراتهم.

وطالب الرئيس السيسي بتحقيق الإنجازات وإتمام المشروعات بمعدلات أسرع ويشدد على أن مصر تشهد اليوم ثمرة الإنجاز في قطاعات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمحاور والطاقة



وثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الشعب المصري وصلابته في مواجهة التحديات ويدعو لمواصلة البذل والتضحية لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الأجيال الحالية والقادمة.