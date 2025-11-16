قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد جمال الدين: ميناء شرق بورسعيد أول ميناء للحاويات بإفريقيا والثالث عالميا
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
توك شو

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وجود تحديات عام 2015 أمام تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلا أن الإرادة والعمل الجاد المشترك مكن الدولة من تحقيق الأهداف المرجوة.

مجال النقل واللوجستيات

وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول خاصة في مجال النقل واللوجستيات.

ووجه السيسي الشكر لشركة ميرسك على وفائها بالتزاماتها ويشير إلى تطلع مصر إلى زيادة الشركة وغيرها من المستثمرين العاملين في مصر من استثماراتهم.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة سوف تقدم كل التسهيلات ذات الصلة لزيادة شركة ميرسك وغيرها من المستثمرين العاملين في مصر من استثماراتهم.

وطالب الرئيس السيسي بتحقيق الإنجازات وإتمام المشروعات بمعدلات أسرع ويشدد على أن مصر تشهد اليوم ثمرة الإنجاز في قطاعات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمحاور والطاقة


وثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الشعب المصري وصلابته في مواجهة التحديات داعيا لمواصلة البذل والتضحية لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

 

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
ليلى علوى
