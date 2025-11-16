قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
فن وثقافة

مايا دياب: خيانة أصالة كانت من أصعب لحظات حياتي

مايا دياب
مايا دياب
سعيد فراج

حلّت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة رابع حلقات برنامج "On The Road" الذي يقدّمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا وLBC، في حلقة عُرضت مساء السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وخلال اللقاء، أكدت مايا دياب أنها كانت قد مرت بفترة اعتبرتها من أصعب أيام حياتها، مشيرة إلى أنها عاشت ألمًا نفسيًا وعاطفيًا عميقًا على مدى سنوات طويلة.

وتحدثت مايا عن خيانة صديقتها المقربة الفنانة أصالة، قائلة: "مالاقيت أقرب صديقة إلي لتخوني معها!"، مؤكدة أن هذا الحدث شكّل جرحًا كبيرًا بسبب الثقة العميقة التي وضعتها فيها.

كما استعادت ذكريات مؤلمة من طفولتها وماضيها، وقالت: "بنتي جالها تروما 6 أشهر وبتحلم إني راح موت"، وكشفت أنها عاشت لحظات صعبة كانت تهرب فيها من المدرسة، إلى جانب تجارب أول حب أثرت في صحتها النفسية حتى اليوم.

أما عن بلدها، فأكدت مايا أن الحياة في لبنان كانت مليئة بالتحديات، قائلة: "نقمة لبنان هي صعوباته… بلد عايش بلا كهربا أكتر من 40 سنة".

وأوضحت أنها لم تستطع أن تمنح المسامحة لبعض المواقف التي تركت ندوبًا عميقة، مضيفة: "ماني قادرة أعطي السماح والمسامحة عليها".

وشددت مايا خلال اللقاء على أهمية أن يكون الإنسان محاطًا بأشخاص صادقين وحقيقيين، معتبرة أن العلاقات المزيفة تزيد من الألم النفسي، كما تحدثت عن الحرية والاستمتاع باللحظة، مشيرة إلى أن التخلص من الهموم قبل العمل كان يمنحها قدرة على الإبداع والتواصل مع جمهورها.

واختُتم اللقاء بعفوية كبيرة، حيث قدمت مايا دياب الحلوى للإعلامي بلال العربي، وكشفت العديد من التفاصيل الحياتية اليومية التي تضيف جانبًا مرحًا وطبيعيًا إلى شخصيتها، ما منح الحلقة طابعًا كوميديًا صادقًا.

تفاصيل البرنامج

جاء البرنامج بفكرة فريدة، حيث جرى اللقاء داخل سيارة فان فاخرة مجهزة بإضاءة سينمائية، مما منح الحوار أجواءً عفوية وحميمية، وأتاح للضيوف التعبير عن تجاربهم بطريقة صادقة بعيدًا عن نمط الاستوديو التقليدي.

مايا دياب الإعلامي بلال العربي الفنانة مايا دياب أعمال مايا دياب

