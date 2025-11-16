قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
بضاعة بـ69 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات فى مواجهة مع الشرطة بالصعيد
تفاصيل القبض على الفنان شادي ألفونس وبحوزته مخدر المارجوانا
رئيس مدينة مرسى مطروح يُتابع انهاء استلام ملفات التصالح بالمركز التكنولوجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بصرف تعويضات مالية  عاجلة لأسر ضحايا ومصابي الحادث الأليم الذي تعرّض له طلاب محافظة أسوان أثناء عودتهم من فعاليات أسبوع “أهل مصر” بالإسماعيلية، والذي أسفر عن وفاة المشرفة داليا سليمان والطفلة سلوان محمود مرزوق، وإصابة عدد من الطلاب.

وتقرر صرف 150 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفيتين، و30 ألف جنيه لكل مصاب، دعمًا لأسر الضحايا ووقوفًا إلى جانبهم في هذا الظرف الإنساني الصعب. كما وجّه الوزير بإطلاق اسم الراحلة داليا سليمان، مشرفة الفوج، على إحدى قاعات قصر ثقافة أسوان الجديد عقب افتتاحه، تخليدًا لذكراها وتقديرًا لدورها الإنساني.

وأكد وزير الثقافة استمرار متابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل يومي، موجهًا بتوفير كامل الرعاية الطبية والمعنوية للطلاب، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم بسلام إلى أسرهم.

وفي الساعات الأولى من فجر الأحد، توجّه الوزير إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لزيارة الطلاب المصابين في حادث الأتوبيس الصحراوي الغربي بإسنا، حيث استمع إلى تقرير مفصّل من الفريق الطبي حول الوضع الصحي لكل مصاب. كما اطمأن على الحالات التي خرجت من مستشفى طيبة بمدينة إسنا بعد تلقي الرعاية اللازمة، والتي تراوحت إصاباتها بين السحجات والكدمات.

كما تابع الوزير الحالة الصحية لأربعة طلاب ما زالوا يتلقون الرعاية بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر، واطلع على خطط العلاج، والفترة المتوقعة للتعافي لكل حالة على حدة، مؤكدًا توجيهاته بتوفير كل سبل الدعم لهم ولأسرهم.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة تعويضات مالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

ترشيحاتنا

أرشيفية

حماس تكشف : تلقينا قائمة بـ1468 أسيرا من غزة لدى الاحتلال

نتنياهو

نتنياهو يعقد اجتماعا لمناقشة مشروع القرار الأمريكي حول الدولة الفلسطينية

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69 ألفا و483 شهيدا

ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 69 ألفا و483 شهيدا

بالصور

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد