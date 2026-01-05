برلمانية: عضوية البرلمان تكليف ومسؤولية ونسعى لتعزيز الوعي المجتمعي

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن تسلمها كارنيه عضوية البرلمان يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني القائم على المسؤولية تجاه المواطنين، مؤكدة أن عضوية المجلس تكليف وواجب قبل أن تكون تشريفًا، ورسالة تستدعي بذل أقصى الجهد في خدمة الوطن والمواطن.

وأوضحت النائبة هند رشاد أن أولوياتها تشمل الاهتمام بالقضايا المختلفة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع التركيز على تعزيز الوعي المجتمعي في مجالات الصحة والتعليم والمشاركة المدنية، إلى جانب دعم المرأة والأسرة والشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في صنع القرار.

العمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة

وأكدت هند رشاد أنها ملتزمة بأداء دورها التشريعي والرقابي وفق ما ينص عليه الدستور والقانون، والعمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لضمان وصول التشريعات والسياسات إلى صلب احتياجات المواطنين، وتحويل التحديات إلى فرص ملموسة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وشددت على أن التواصل المستمر مع المواطنين سيكون حجر الزاوية في عملها النيابي، مع الاستماع لشكاواهم ومقترحاتهم ونقل صوتهم بصدق تحت قبة البرلمان، مؤكدة أن زيادة الوعي المجتمعي تمثل أداة مهمة لتفعيل المشاركة الشعبية وتعزيز التنمية المستدامة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ثقة المواطنين تمثل دافعًا قويًا لبذل كل جهد ممكن لخدمة الوطن والمواطن، والعمل على أن يكون صوتها داخل البرلمان انعكاسًا حقيقيًا لاحتياجات المجتمع وطموحات أجياله.