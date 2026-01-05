النائبة شيرين مصطفى: سنتشابك ببرلمان 2026 مع قضايا الشارع بمسؤولية ووطنية

أعربت النائبة شيرين مصطفى محمد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن سعادتها باستلام كارنيه عضوية مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب العمل الجاد وبذل أقصى الجهد من أجل خدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

وأكدت النائبة، في تصريحات لها، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أداء برلماني قوي وفعّال، يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تشريعات متوازنة تلامس احتياجات الشارع المصري وتعكس أولويات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة.

وشددت شيرين مصطفى محمد على اهتمامها بقضايا التمكين بصفة عامة، وفي مقدمتها تمكين المرأة ودعم الشباب باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمع، مؤكدة سعيها لتعزيز فرص المشاركة المجتمعية والاقتصادية، وتهيئة المناخ المناسب لإطلاق الطاقات الإيجابية والمبادرات الهادفة.

وأعربت النائبة عن تطلعها لأن يكون الفصل التشريعي الجديد فصلًا مثمرًا، يشهد تعاونًا بنّاءً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق الصالح العام ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتمت النائبة شيرين مصطفى محمد تصريحاتها بالتأكيد على التزامها الكامل بخدمة أهالي دائرتها، والعمل على نقل مطالبهم تحت قبة البرلمان، والدفاع عن حقوقهم، مشددة على أن ثقة المواطنين ستظل الدافع الرئيسي لها خلال الفترة المقبلة.