كزبرة يبدأ رحلة «بيبو» في موسم دراما رمضان 2026

يستمر أحمد بحر، الشهير بـ«كزبرة»، تصوير مسلسله الجديد «بيبو»، المقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026.

وشارك كزبرة متابعيه مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى،فيسبوك حيث ظهر فى الفيديو عدد من السيدات وهنّ يدعون له بالرزق والمحبة أثناء تصوير العمل.



وعلق كزبرة على الفيديو قائلاً:« اللى شوفته فى الفيديو ده نعمة من ربنا، حبكم ودعواتكم أغلى من أى حاجة عندى، وربنا ما يحرمنيش منكم، مسلسل بيبو رمضان 2026».

ويتكوّن مسلسل «بيبو» من 15 حلقة، وهو من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج سعدى جوهر، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: هالة صدقى، سيد رجب، إسلام إبراهيم، وليد فواز، وئام مجدى، نورين أبو سعدة، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

ويُعد «بيبو» من الأعمال المنتظرة فى الموسم الرمضانى، خاصة أنه يمثل أول بطولة مطلقة لكزبرة فى الدراما التليفزيونية، بعد مشاركته فى عدد من الأدوار اللافتة مع نجوم الصف الأول، ما يرفع من سقف التوقعات حول ردود الفعل الجماهيرية عند عرضه.





