قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس: الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات
الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كزبرة يبدأ رحلة «بيبو» في موسم دراما رمضان 2026

كزبرة
كزبرة
يمنى عبد الظاهر

يستمر أحمد بحر، الشهير بـ«كزبرة»، تصوير مسلسله الجديد «بيبو»، المقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026.

وشارك كزبرة متابعيه مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل  الاجتماعى،فيسبوك  حيث ظهر فى الفيديو عدد من السيدات وهنّ يدعون له بالرزق والمحبة أثناء تصوير العمل.


وعلق كزبرة على الفيديو قائلاً:« اللى شوفته فى الفيديو ده نعمة من ربنا، حبكم ودعواتكم أغلى من أى حاجة عندى، وربنا ما يحرمنيش منكم، مسلسل بيبو رمضان 2026».

ويتكوّن مسلسل «بيبو» من 15 حلقة، وهو من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج سعدى جوهر، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: هالة صدقى، سيد رجب، إسلام إبراهيم، وليد فواز، وئام مجدى، نورين أبو سعدة، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

ويُعد «بيبو» من الأعمال المنتظرة فى الموسم الرمضانى، خاصة أنه يمثل أول بطولة مطلقة لكزبرة فى الدراما التليفزيونية، بعد مشاركته فى عدد من الأدوار اللافتة مع نجوم الصف الأول، ما يرفع من سقف التوقعات حول ردود الفعل الجماهيرية عند عرضه.



 

أحمد بحر كزبرة بيبو مسلسلات رمضان الموسم الرمضانى وليد فواز وئام مجدى سيد رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

أرشيفية

عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

ترشيحاتنا

الفنانة منى هلا

كان هيخبطني.. التحقيق في بلاغ الفنانة منى هلا ضد قائد سيارة ملاكي

اللواء احمد هشام الخبير المروري

إجازة عيد الميلاد.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

نقل المصابين للمستشفى

التفاصيل الكاملة لمصرع اثنين وإصابة 17 آخرين بحادث تصادم بدائري المنيا

بالصور

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد