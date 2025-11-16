قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان

وزير الثقافة يوجّه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
وزير الثقافة يوجّه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
شمس يونس

وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بصرف تعويضات مالية  عاجلة لأسر ضحايا ومصابي الحادث الأليم الذي تعرّض له طلاب محافظة أسوان أثناء عودتهم من فعاليات أسبوع “أهل مصر” بالإسماعيلية، والذي أسفر عن وفاة المشرفة داليا سليمان والطفلة سلوان محمود مرزوق، وإصابة عدد من الطلاب.

وتقرر صرف 150 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفيتين، و30 ألف جنيه لكل مصاب، دعمًا لأسر الضحايا ووقوفًا إلى جانبهم في هذا الظرف الإنساني الصعب. كما وجّه الوزير بإطلاق اسم الراحلة داليا سليمان، مشرفة الفوج، على إحدى قاعات قصر ثقافة أسوان الجديد عقب افتتاحه، تخليدًا لذكراها وتقديرًا لدورها الإنساني.

وأكد وزير الثقافة استمرار متابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل يومي، موجهًا بتوفير كامل الرعاية الطبية والمعنوية للطلاب، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم بسلام إلى أسرهم.

وفي الساعات الأولى من فجر الأحد، توجّه الوزير إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لزيارة الطلاب المصابين في حادث الأتوبيس الصحراوي الغربي بإسنا، حيث استمع إلى تقرير مفصّل من الفريق الطبي حول الوضع الصحي لكل مصاب. كما اطمأن على الحالات التي خرجت من مستشفى طيبة بمدينة إسنا بعد تلقي الرعاية اللازمة، والتي تراوحت إصاباتها بين السحجات والكدمات.

كما تابع الوزير الحالة الصحية لأربعة طلاب ما زالوا يتلقون الرعاية بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر، واطلع على خطط العلاج، والفترة المتوقعة للتعافي لكل حالة على حدة، مؤكدًا توجيهاته بتوفير كل سبل الدعم لهم ولأسرهم.

الاقصر اخبار الاقصر ثقافة الاقصر وزير الثقافة مصابي حادث الصحراوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

ترشيحاتنا

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بالصور

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد