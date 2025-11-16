هواوي ترسم مستقبل التحول الرقمي الذكي كشريك تكنولوجي رسمي في معرض Cairo ICT 2025

تشارك شركة هواوي، الرائدة في مجال توفير حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2025" في نسخته التاسعة والعشرين، والذي يُعقد خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تحت شعار "تعزيز الذكاء من أجل مصر"، تسلط هواوي الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والطاقة، وغيرهم. وتأتي مشاركة هواوي -الشريك التكنولوجي للمعرض – تزامنًا مع مرور 25 عامًا على تواجدها في مصر، لتؤكد التزام الشركة المستمر بدعم رؤية مصر 2030 وتمكين مختلف الصناعات من خلال تقنيات أكثر ذكاءً واستدامة.

وتستعرض هواوي أحدث ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي توفر فرصًا كبيرة لإعادة تشكيل الصناعات وتعزيز النمو الاقتصادي. من خلال تركيزها على تطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز النظام البيئي الصناعي، وتقديم حلول الطاقة الخضراء، تؤكد هواوي التزامها المستمر بتطوير بنية تحتية مستدامة وتعزيز دورها كشريك استراتيجي في التحول الرقمي في مصر.

تعتمد هواوي على ثلاث ركائز أساسية لدعم التحول الرقمي في مصر: خلق قيمة حقيقية، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وبناء منظومة رقمية متكاملة، وذلك من خلال خمس مبادرات رئيسية: الاتصال، التعليم، الخدمات العامة، الأمن، والطاقة؛ في مجال البنية التحتية، تقدم هواوي حلولًا متكاملة تجمع بين الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، الشبكات، والأجهزة، لتلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية. أما في إطار "المنظومة الرقمية المتكاملة"، تركز هواوي على تعزيز بيئة مفتوحة وتعاونية عبر شراكات استراتيجية مع العملاء والشركاء المحليين، بالإضافة إلى تطوير المواهب، بهدف تسريع التحول نحو العمليات الرقمية وبناء مستقبل رقمي أكثر ذكاءً وشمولًا لمصر.

قال بينجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في مصر: "نركز على تعزيز الابتكار من خلال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بهدف بناء بنية تحتية أكثر ذكاءً ودعم التنمية المستدامة. مع التطور السريع في مجالي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، نلتزم بتمكين المؤسسات والشركات من تبني حلول الذكاء الاصطناعي بثقة، وتحويلها إلى ابتكارات واسعة النطاق. من خلال تعزيز التعاون مع شركائنا وعملائنا وتطوير المواهب، نسعى إلى بناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا وذكاءً لمصر."

كما تشارك هواوي في خلال جلستين حواريتين، حيث تقدم خبرات عالمية ورؤى محلية حول رحلة التحول الرقمي في مصر. هما "رؤية 2030: كيف ستبدو بنية الذكاء الاصطناعي في 5 سنوات"، و"ضمان المرونة: استعادة البيانات واستمرارية الأعمال"، مما يتيح فرصة للنقاش حول بناء بنية تحتية ذكية ومستدامة عبر مختلف الصناعات.

وتتيح هواوي الفرصة لرواد المعرض والمشاركين إلى زيارة جناحها في قاعة 2 لاستكشاف أحدث ابتكاراتها ومعرفة المزيد عن رؤيتها لمستقبل الذكاء الشامل، وتبادل الرؤى وفرص التعاون التي تدفع عجلة التحول الرقمي في مصر.

على مدار 25 عامًا من العمل في مصر، رسخت هواوي مكانتها كشريك استراتيجي في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعاون مع عملائها وشركائها، لتمكينهم من الاستفادة من الفرص الجديدة للتحول الرقمي وتطوير المهارات المحلية. تأتي مشاركتها في معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات 2025 لتجسد التزامها المستمر بشعار "في مصر، من أجل مصر"، لإيصال الرقمنة إلى كل فرد، وكل منزل، وكل مؤسسة في مصر.