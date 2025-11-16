قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد جمال الدين: ميناء شرق بورسعيد أول ميناء للحاويات بإفريقيا والثالث عالميا
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هواوي ترسم مستقبل التحول الرقمي الذكي كشريك تكنولوجي رسمي في معرض Cairo ICT 2025

هواوى
هواوى
أحمد عبد القوى

تشارك شركة هواوي، الرائدة في مجال توفير حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2025" في نسخته التاسعة والعشرين، والذي يُعقد خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تحت شعار "تعزيز الذكاء من أجل مصر"، تسلط هواوي الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والطاقة، وغيرهم. وتأتي مشاركة هواوي -الشريك التكنولوجي للمعرض – تزامنًا مع مرور 25 عامًا على تواجدها في مصر، لتؤكد التزام الشركة المستمر بدعم رؤية مصر 2030 وتمكين مختلف الصناعات من خلال تقنيات أكثر ذكاءً واستدامة.

وتستعرض هواوي أحدث ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي توفر فرصًا كبيرة لإعادة تشكيل الصناعات وتعزيز النمو الاقتصادي. من خلال تركيزها على تطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز النظام البيئي الصناعي، وتقديم حلول الطاقة الخضراء، تؤكد هواوي التزامها المستمر بتطوير بنية تحتية مستدامة وتعزيز دورها كشريك استراتيجي في التحول الرقمي في مصر.

تعتمد هواوي على ثلاث ركائز أساسية لدعم التحول الرقمي في مصر: خلق قيمة حقيقية، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وبناء منظومة رقمية متكاملة، وذلك من خلال خمس مبادرات رئيسية: الاتصال، التعليم، الخدمات العامة، الأمن، والطاقة؛ في مجال البنية التحتية، تقدم هواوي حلولًا متكاملة تجمع بين الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، الشبكات، والأجهزة، لتلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية. أما في إطار "المنظومة الرقمية المتكاملة"، تركز هواوي على تعزيز بيئة مفتوحة وتعاونية عبر شراكات استراتيجية مع العملاء والشركاء المحليين، بالإضافة إلى تطوير المواهب، بهدف تسريع التحول نحو العمليات الرقمية وبناء مستقبل رقمي أكثر ذكاءً وشمولًا لمصر.

قال بينجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في مصر: "نركز على تعزيز الابتكار من خلال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بهدف بناء بنية تحتية أكثر ذكاءً ودعم التنمية المستدامة. مع التطور السريع في مجالي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، نلتزم بتمكين المؤسسات والشركات من تبني حلول الذكاء الاصطناعي بثقة، وتحويلها إلى ابتكارات واسعة النطاق. من خلال تعزيز التعاون مع شركائنا وعملائنا وتطوير المواهب، نسعى إلى بناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا وذكاءً لمصر."

كما تشارك هواوي في خلال جلستين حواريتين، حيث تقدم خبرات عالمية ورؤى محلية حول رحلة التحول الرقمي في مصر. هما "رؤية 2030: كيف ستبدو بنية الذكاء الاصطناعي في 5 سنوات"، و"ضمان المرونة: استعادة البيانات واستمرارية الأعمال"، مما يتيح فرصة للنقاش حول بناء بنية تحتية ذكية ومستدامة عبر مختلف الصناعات.

وتتيح هواوي الفرصة لرواد المعرض والمشاركين إلى زيارة جناحها في قاعة 2 لاستكشاف أحدث ابتكاراتها ومعرفة المزيد عن رؤيتها لمستقبل الذكاء الشامل، وتبادل الرؤى وفرص التعاون التي تدفع عجلة التحول الرقمي في مصر.

على مدار 25 عامًا من العمل في مصر، رسخت هواوي مكانتها كشريك استراتيجي في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعاون مع عملائها وشركائها، لتمكينهم من الاستفادة من الفرص الجديدة للتحول الرقمي وتطوير المهارات المحلية. تأتي مشاركتها في معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات 2025 لتجسد التزامها المستمر بشعار "في مصر، من أجل مصر"، لإيصال الرقمنة إلى كل فرد، وكل منزل، وكل مؤسسة في مصر. 

هواوى مصر معرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

تيم كوك هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟ إليكم حجم الأسهم والأموال التي يمكنه أخذها معه

أسهم وأموال ستخسرها أبل .. هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟

اودي A3 ام سكودا اوكتافيا A8

ايهما تفضل .. اودي A3 أم سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

Realme Neo 8

تسريب جديد يكشف مواصفات هاتف «Realme GT 8 Pro»

بالصور

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد