قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الإفتاء: 3 حالات شرعية تسقط فيها النفقة عن الزوجة وتعتبر ناشزا
وفد الأهلي يقدم واجب العزاء في الراحل محمد صبري - صور
وزير الاتصالات: جذب 15 شركة تُصنع الهواتف المحمولة وملحقاتها في مصر
رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمي حول مشروعات الاتصالات في مجال التحول الرقمي
مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق
انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين
انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني
وزير الاتصالات: 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر
محمود البنا خارج القائمة الدولية للحكام بعد تكريمه في السوبر المصري
تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن
مصر وتشاد تنشئان نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية
مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عودة البرودة ليلا مع فرص سقوط أمطار .. تفاصيل هامة عن حالة الطقس ودرجات الحرارة

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

تشهد مصر اليوم أجواء خريفية مستقرة تتسم بالاعتدال خلال ساعات النهار، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد
 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

 

درجات الحرارة اليوم  وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :


القاهرة 25

أسوان 28

الإسكندرية 25

مطروح 24

بورسعيد 25

وفي بعض الدول العربية

الرياض 29

الكويت 29

أبوظبي 31

بيروت 23

الخرطوم 32

وفي بعض الدول العالمية

أنقرة 13

باريس 13

موسكو  3

أجواء خريفية مستقرة… وعودة البرودة ليلًا مع فرص أمطار خفيفة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأجواء خريفية مستقرة وإعتيادية فى تلك الفترة، مشيرة إلى أن هناك إنخفاض فى قيم درجات الحرارة، ومازالت البلاد تتأثر بكتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن القاهرة الكبري تصل اليوم من 24 إلى 25 درجة مئوية، موضحة أن الأجواء معتدلة فى المحافظات الشمالية نهارا، وأكثر حرارة فى محافظات الصعيد، ومع قدوم الليل تكون الأجواء باردة فى كافة محافظات الجمهورية، وتصل الصغري بالقاهرة الكبري من 16 إلى 17 درجة مئوية، و14 درجة بالمدن الجديدة.

وتابعت أن فترة الليل أجواءها مائلة للبرودة فى كافة المحافظات، لافتة إلى أن اليوم هناك إعتدال فى سرعات الرياح فى كافة المحافظات، وبالتالي يساعد على عودة الإعتدال فى حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، ويكون مناسب لأعمال الصيد.

وأشارت إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة فى أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى بعض المحافظات الداخلية بالبحر المتوسط، ولا يوجد بها قلق أو تأثير.

ولفتت أنه فى الفترات القادمة هناك إرتفاع فى درجات الحرارة نهارا، ولكن فرص الأمطار على مدار هذا الأسبوع وحتي بداية الأسبوع القادمة تقل.
 

مصر خريف درجات الحرارة القاهرة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra بنصف الثمن وخصم 250 دولارا على Apple Watch Series 10

تيم كوك هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟ إليكم حجم الأسهم والأموال التي يمكنه أخذها معه

أسهم وأموال ستخسرها أبل .. هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟

اودي A3 ام سكودا اوكتافيا A8

ايهما تفضل .. اودي A3 أم سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

بالصور

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

فيديو

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

أزمة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل تهز السوشيال ميديا.. احتجاز وقطع مرافق وهروب الزوج| والحكومة تتدخل

وئام مجدي

وئام مجدي: بجهز لمشروع فني مفاجأة ومشاركتى فى دراما رمضان 2026 لم تحسم |خاص

مآسي حورية فرغلي

هل السحر اتفك؟.. مآسي عاشتها حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

المزيد