عودة البرودة ليلا مع فرص سقوط أمطار .. تفاصيل هامة عن حالة الطقس ودرجات الحرارة

تشهد مصر اليوم أجواء خريفية مستقرة تتسم بالاعتدال خلال ساعات النهار، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



القاهرة 25

أسوان 28

الإسكندرية 25

مطروح 24

بورسعيد 25

وفي بعض الدول العربية

الرياض 29

الكويت 29

أبوظبي 31

بيروت 23

الخرطوم 32

وفي بعض الدول العالمية

أنقرة 13

باريس 13

موسكو 3

أجواء خريفية مستقرة… وعودة البرودة ليلًا مع فرص أمطار خفيفة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأجواء خريفية مستقرة وإعتيادية فى تلك الفترة، مشيرة إلى أن هناك إنخفاض فى قيم درجات الحرارة، ومازالت البلاد تتأثر بكتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن القاهرة الكبري تصل اليوم من 24 إلى 25 درجة مئوية، موضحة أن الأجواء معتدلة فى المحافظات الشمالية نهارا، وأكثر حرارة فى محافظات الصعيد، ومع قدوم الليل تكون الأجواء باردة فى كافة محافظات الجمهورية، وتصل الصغري بالقاهرة الكبري من 16 إلى 17 درجة مئوية، و14 درجة بالمدن الجديدة.

وتابعت أن فترة الليل أجواءها مائلة للبرودة فى كافة المحافظات، لافتة إلى أن اليوم هناك إعتدال فى سرعات الرياح فى كافة المحافظات، وبالتالي يساعد على عودة الإعتدال فى حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، ويكون مناسب لأعمال الصيد.

وأشارت إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة فى أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى بعض المحافظات الداخلية بالبحر المتوسط، ولا يوجد بها قلق أو تأثير.

ولفتت أنه فى الفترات القادمة هناك إرتفاع فى درجات الحرارة نهارا، ولكن فرص الأمطار على مدار هذا الأسبوع وحتي بداية الأسبوع القادمة تقل.

