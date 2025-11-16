طقس الأحد| أجواء خريفية وأمطار تضرب هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه يسوده أجواء خريفية على أغلب الأنحاء، ليكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس اليوم الأحد

أوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة قد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

وأشارت الهيئة إلى وجود الشبورة المائية صباحا، وهي الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 26 16

بنها 25 16

دمنهور 25 17

وادي النطرون 24 16

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 16

طنطا 24 15

دمياط 25 18

بورسعيد 25 19

الإسماعيلية 26 17

السويس 25 16

العريش 24 16

رفح 24 15

رأس سدر 26 17

نخل 22 12

كاترين 17 08

الطور 26 18

طابا 23 14

شرم الشيخ 28 19

الإسكندرية 25 17

العلمين 24 16

مطروح 24 16

السلوم 23 14

سيوة 24 12

رأس غارب 26 17

الغردقة 27 18

سفاجا 27 19

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 20

حلايب 27 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 25 14

بني سويف 25 14

المنيا 25 13

أسيوط 25 13

سوهاج 26 15

قنا 27 15

الأقصر 27 16

أسوان 28 17

الوادي الجديد 27 13

أبو سمبل 27 16