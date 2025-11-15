قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
إدارة ترامب تضغط على إسرائيل لتحقيق تقدم بشأن عناصر الفصائل برفح
أسامة ربيع: قناة السويس هي الخيار الأفضل بعد عودة الهدوء للبحر الأحمر
بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي مطاي شمال المنيا
الأموال العامة تكشف تفاصيل القبض على أشهر مزور ونصاب أمام محاكم الجيزة
مدبولي يفتتح معرض Cairo ict .. غدا
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة

نورهان خفاجي

حالة الطقس .. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر طقسًا خريفيًا يميل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، يميل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويعود ليصبح مائلًا للبرودة ليلًا.

حالة الطقس الأيام القادمة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن نشاط الشبورة المائية الكثيفة يظل هو المسيطر خلال هذه الفترة في ساعات الصباح الأولى (من 4 حتى 9 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة الممتدة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وقد تنخفض الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب قوة الشبورة.

كما تشير هيئة الأرصاد، إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، دون تأثيرات جوية حادة.

عودة الأجواء الحارة 

اعتبارًا من الثلاثاء 18 نوفمبر، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد سوف تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، لتتراوح العظمى بين:

على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 25 إلى 28 درجة

على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 27 درجة

 على شمال الصعيد تتراوح ما بين 26 إلى 30 درجة

على جنوب البلاد تتراوح ما بين 28 إلى 33 درجة

تحذيرات من الشبورة المائية

وتوضح هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يظل مستقرًا طوال الفترة دون توقعات بأمطار مؤثرة، مع استمرار التحذيرات من الشبورة المائية على الطرق.

وتختتم الهيئة بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة التحديثات اليومية للنشرة الجوية واتباع تعليمات المرور لضمان السلامة على الطرق خلال فترات الشبورة.

حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة موجة حارة

