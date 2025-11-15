عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة

حالة الطقس .. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر طقسًا خريفيًا يميل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، يميل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويعود ليصبح مائلًا للبرودة ليلًا.

حالة الطقس الأيام القادمة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن نشاط الشبورة المائية الكثيفة يظل هو المسيطر خلال هذه الفترة في ساعات الصباح الأولى (من 4 حتى 9 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة الممتدة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وقد تنخفض الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب قوة الشبورة.

كما تشير هيئة الأرصاد، إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، دون تأثيرات جوية حادة.

عودة الأجواء الحارة

اعتبارًا من الثلاثاء 18 نوفمبر، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد سوف تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، لتتراوح العظمى بين:

على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 25 إلى 28 درجة

على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 27 درجة

على شمال الصعيد تتراوح ما بين 26 إلى 30 درجة

على جنوب البلاد تتراوح ما بين 28 إلى 33 درجة

تحذيرات من الشبورة المائية

وتوضح هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يظل مستقرًا طوال الفترة دون توقعات بأمطار مؤثرة، مع استمرار التحذيرات من الشبورة المائية على الطرق.

وتختتم الهيئة بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة التحديثات اليومية للنشرة الجوية واتباع تعليمات المرور لضمان السلامة على الطرق خلال فترات الشبورة.