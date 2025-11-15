قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

منار غانم تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل أحوال الطقس حتى الأربعاء المقبل

حالة الطقس خلال الأسبوع القادم
حالة الطقس خلال الأسبوع القادم
ياسمين القصاص

بعد أيام من التقلبات الجوية وسقوط الأمطار على عدد من محافظات شمال البلاد، تبدأ حالة الطقس في التحسن التدريجي، حيث تسود أجواء أكثر استقرارا على معظم المناطق، مع بقاء فرص الأمطار محدودة على السواحل الشمالية. 

وتواصل درجات الحرارة انخفاضها خلال ساعات الليل، فيما تتجه الأحوال الجوية إلى مزيد من الهدوء على مدار الأسبوع وفق التوقعات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن يشهد طقس القاهرة حالة من الاستقرار وتحسنا نسبيا مع تراجع فرص سقوط الأمطار، بينما تبقى احتمالات الأمطار قائمة على السواحل الشمالية، كما تستقر درجات الحرارة صباحا مع استمرار انخفاضها خلال الليل.

وأضافت غانم، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،  أن خلال اليومين الماضيين، تعرضت أغلب محافظات شمال البلاد لحالة من عدم الاستقرار الجوي، صاحبتها أمطار متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى.

وأشار غانم، إلى أن تستمر اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت: "لا تزال درجات الحرارة تميل للانخفاض، ويكون ذلك أكثر وضوحا خلال ساعات الليل، حيث تسجل القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية للعظمى مع أجواء معتدلة نهارا، بينما تسجل الصغرى 16 درجة مئوية، وتصل إلى 14 درجة في المدن الجديدة". 

واختتم: "خلال الأسبوع، من المتوقع أن تشهد البلاد استقرارا ملحوظا في الأحوال الجوية، على أن ترتفع درجات الحرارة مجددا اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وينصح بارتداء ملابس خريفية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مع التنبيه إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية، وظهور الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية".

الطقس حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم السبت درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

ترشيحاتنا

شعار وزارة قطاع الأعمال العام

بـ40 مليون دولار.. قطاع الأعمال: شركة تابعة للقابضة للتشييد تفوز بمشروع في العراق

التخطيط

التخطيط: تقوم بتعزيز قدرات المختصين بكافة الوزارات والجهات

ذهب

شعبة الذهب: 2.3% مكاسب أسبوعية للمعدن النفس في مصر

بالصور

شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش

خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس
خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس
خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

فيديو

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد