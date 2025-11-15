منار غانم تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل أحوال الطقس حتى الأربعاء المقبل

بعد أيام من التقلبات الجوية وسقوط الأمطار على عدد من محافظات شمال البلاد، تبدأ حالة الطقس في التحسن التدريجي، حيث تسود أجواء أكثر استقرارا على معظم المناطق، مع بقاء فرص الأمطار محدودة على السواحل الشمالية.

وتواصل درجات الحرارة انخفاضها خلال ساعات الليل، فيما تتجه الأحوال الجوية إلى مزيد من الهدوء على مدار الأسبوع وفق التوقعات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن يشهد طقس القاهرة حالة من الاستقرار وتحسنا نسبيا مع تراجع فرص سقوط الأمطار، بينما تبقى احتمالات الأمطار قائمة على السواحل الشمالية، كما تستقر درجات الحرارة صباحا مع استمرار انخفاضها خلال الليل.

وأضافت غانم، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خلال اليومين الماضيين، تعرضت أغلب محافظات شمال البلاد لحالة من عدم الاستقرار الجوي، صاحبتها أمطار متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى.

وأشار غانم، إلى أن تستمر اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت: "لا تزال درجات الحرارة تميل للانخفاض، ويكون ذلك أكثر وضوحا خلال ساعات الليل، حيث تسجل القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية للعظمى مع أجواء معتدلة نهارا، بينما تسجل الصغرى 16 درجة مئوية، وتصل إلى 14 درجة في المدن الجديدة".

واختتم: "خلال الأسبوع، من المتوقع أن تشهد البلاد استقرارا ملحوظا في الأحوال الجوية، على أن ترتفع درجات الحرارة مجددا اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وينصح بارتداء ملابس خريفية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مع التنبيه إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية، وظهور الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية".