موجة أمطار تضرب هذه المحافظات غدا .. اعرف حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد، غدا الأحد 16 نوفمبر 2025، طقسًا خريفيًا يميل للبرودة في الصباح الباكر، يكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويصبح مائلًا للبرودة ليلًا.

وتحذر الهيئة من شبورة مائية كثيفة خلال الساعات من 4 حتى 9 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

موجة أمطار غدا

كما تتوقع النشرة ظهور سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

أما عن فرص الأمطار، متوقع أن تشهد المناطق التالية، فرصا للأمطار خلال الطقس غدا:

جنوب الوجه البحري: فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: فرص أمطار خفيفة على مناطق محدودة.

أما بقية المناطق، يظل الطقس جاف ومستقر.

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2 متر، والبحر الأحمر يكون معتدل، وارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا الأحد، كالتالي:

القاهرة الكبرى ومدن القناة: 25° عظمى / 17° صغرى

جنوب الوجه البحري: 24° / 16°

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: 24° / 16°

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: 27° / 19°

شمال الصعيد: 25° / 13°

جنوب الصعيد: 27° / 16°

وتؤكد الهيئة ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر نتيجة الشبورة الكثيفة، والمتابعة المستمرة لآخر التحديثات الجوية.