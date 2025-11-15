قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأرصاد تحذر سكان القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من ظاهرة جوية صباح غدٍ

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

May be an image of text
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 25 17
العاصمة الإدارية 26 15
6 أكتوبر 26 16
بنها 25 16 
دمنهور 25 17 
وادي النطرون 24 16
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 25 17 
الزقازيق 25 16 
شبين الكوم 24 16 
طنطا 24 15 
دمياط 25 18 
بورسعيد 25 19 
الإسماعيلية 26 17 
السويس 25 16 
العريش 24 16 
رفح 24 15 
رأس سدر 26 17 
نخل 22 12 
كاترين 17 08 
الطور 26 18 
طابا 23 14 
شرم الشيخ 28 19 
الإسكندرية 25 17 
العلمين 24 16 
مطروح 24 16 
السلوم 23 14 
سيوة 24 12 
رأس غارب 26 17 
الغردقة 27 18 
سفاجا 27 19 
مرسى علم 28 19 
شلاتين 29 20 
حلايب 27 21 
أبو رماد 28 20 
رأس حدربة 27 21 
الفيوم 25 14 
بني سويف 25 14 
المنيا 25 13 
أسيوط 25 13 
سوهاج 26 15 
قنا 27 15 
الأقصر 27 16 
أسوان 28 17 
الوادي الجديد 27 13 
أبوسمبل 27 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى 
مكة المكرمة 31 23
المدينة المنورة 28 17
الرياض 29 18
المنامة 30 24 
أبوظبى 31 21 
الدوحة 31 24 
الكويت 29 20
دمشق 18 06 
بيروت 23 18 
عمان 17 10 
القدس 16 11 
غزة 23 19 
بغداد 26 15 
مسقط 29 22 
صنعاء 25 08 
الخرطوم 32 21 
طرابلس 28 20
تونس 28 14
الجزائر 23 15 
الرباط 22 14 
نواكشوط 37 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 13 02-
إسطنبول 18 10
إسلام آباد 25 09
نيودلهي 26 13 
جاكرتا 31 23    
بكين 11 02- 
كوالالمبور 31 24
طوكيو 19 10 
أثينا 20 10 
روما 22 12 
باريس 13 06 
مدريد 14 08 
برلين 07 03
لندن 11 05
مونتريال 02 02-
موسكو 03 01-
نيويورك 12 03
واشنطن 15 04
أديس أبابا 23 10 
 

الأرصاد طقس حالة الطقس الظواهر الجوية شبورة مائية

