بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت هيئة الأرصاد أن تسود، اليوم السبت، أجواء خريفية مائلة للبرودة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

كما توقعت الأرصاد أن تسجل درجة الحرارة  على القاهرة الكبرى 19 درجة إلى 25 درجة مئوية.

نشاط الرياح على الوجه البحري والسواحل الشمالية

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 25 17

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 26 15

بنها 25 16

دمنهور 25 16

وادى النطرون 24 15

كفرالشيخ 24 15

المنصورة 25 16

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 24 15

دمياط 25 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 16

العريش 25 16

رفح 24 15

رأس سدر 27 17

نخل 23 12

كاترين 16 09

الطور 24 17

طابا 23 14

شرم الشيخ 27 19

الإسكندرية 25 17

العلمين 24 16

مطروح 24 16

السلوم 23 14

سيوة 24 12

رأس غارب 25 17

الغردقة 26 18

سفاجا 26 19

مرسى علم 27 19

شلاتين 28 20

حلايب 26 21

أبورماد 27 20

رأس حدربة 26 21

الفيوم 25 14

بني سويف 25 14

المنيا 25 13

أسيوط 25 13

سوهاج 26 15

قنا 27 15

الأقصر 27 16

أسوان 27 17

الوادى الجديد 26 15

أبوسمبل 26 17

الأرصاد هيئة الأرصاد أجواء خريفية مائلة للبرودة الرياح أمطار

