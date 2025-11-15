الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق

توقعت هيئة الأرصاد أن تسود، اليوم السبت، أجواء خريفية مائلة للبرودة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

كما توقعت الأرصاد أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 19 درجة إلى 25 درجة مئوية.

نشاط الرياح على الوجه البحري والسواحل الشمالية

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 26 15

بنها 25 16

دمنهور 25 16

وادى النطرون 24 15

كفرالشيخ 24 15

المنصورة 25 16

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 24 15

دمياط 25 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 16

العريش 25 16

رفح 24 15

رأس سدر 27 17

نخل 23 12

كاترين 16 09

الطور 24 17

طابا 23 14

شرم الشيخ 27 19

الإسكندرية 25 17

العلمين 24 16

مطروح 24 16

السلوم 23 14

سيوة 24 12

رأس غارب 25 17

الغردقة 26 18

سفاجا 26 19

مرسى علم 27 19

شلاتين 28 20

حلايب 26 21

أبورماد 27 20

رأس حدربة 26 21

الفيوم 25 14

بني سويف 25 14

المنيا 25 13

أسيوط 25 13

سوهاج 26 15

قنا 27 15

الأقصر 27 16

أسوان 27 17

الوادى الجديد 26 15

أبوسمبل 26 17