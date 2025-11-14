قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المدير طرد الطلاب وسقطهم بسبب المصروفات.. ماذا حدث بمدرسة طنطا وكيف تحركت التعليم؟
مينا ماهر ينعي محمد صبري: المقاتل الذي أحببنا من خلاله الزمالك
جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري
أخبار التكنولوجيا |دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة ينافس واتساب وتيليجرام.. هواتف آيفون 17مطلية بالذهب بسعر أغلى من ساعة رولكس
قنوات مفتوحه لإذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان
نشرة المرأة والمنوعات | تحذير من علامات العفن الأسود في البصل.. نصائح عند تخزين الرمان لفترة طويلة
إخلاء محطة قطار مونبارناس بوسط باريس بعد مقتل مشتبه به.. شاهد
قيادي بــ فتح: الاتفاق على قوة دولية مؤقتة في غزة يجب أن يحترم الشرعية الفلسطينية
الأقصر تنتفض بالجلابية.. مبادرة شعبية تحول معبد الأقصر لكرنفال هوية
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل

نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، تظهر تحرك المنخفض الجوى بإتجاه شرق البلاد ليكون تأثيره الأكبر على المحافظات التالية، ( الشرقية- الدقهلية - مدن القناه -شمال سيناء - والسواحل الشرقية-ومناطق من شرق القاهرة ).

تحرك المنخفض الجوي باتجاه القناة وسيناء

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن المنخفض الجوي سوف يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق المذكورة.

قالت هيئة الأرصاد، إنه فى ظل المتابعة المستمرة للحالة الجوية، فإن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد ( شمال سيناء - السواحل الشرقية - مدن القناه )، ومناطق من الوجه البحرى ( الدقهلية- الشرقية -الغربية - المنوفية - ومناطق من البحيرة وكفر الشيخ )، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة 

أمطار رعدية وحبات برد

وأشارت إلى أنه مازالت هناك فرصة مستمرة للأمطار على شرق القاهرة الكبرى، حيث متوقع على مدار اليوم، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا ً على بعض المناطق مع تقدم الوقت، حيث من المتوقع مع حركة المنخفض شرقاً تتأثر بالسحب الرعدية الممطرة بقوة وتزداد شدة الأمطار لتصبح متوسطة تغزر أحيانا ً ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

ناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من ضربات البرق والرعد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة يستمر على محافظات ( دمياط -شمال الدقهلية- كفر الشيخ البحيرة - الأسكندرية - مطروح)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ً.

