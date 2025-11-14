أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، تظهر تحرك المنخفض الجوى بإتجاه شرق البلاد ليكون تأثيره الأكبر على المحافظات التالية، ( الشرقية- الدقهلية - مدن القناه -شمال سيناء - والسواحل الشرقية-ومناطق من شرق القاهرة ).

تحرك المنخفض الجوي باتجاه القناة وسيناء

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن المنخفض الجوي سوف يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق المذكورة.

قالت هيئة الأرصاد، إنه فى ظل المتابعة المستمرة للحالة الجوية، فإن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد ( شمال سيناء - السواحل الشرقية - مدن القناه )، ومناطق من الوجه البحرى ( الدقهلية- الشرقية -الغربية - المنوفية - ومناطق من البحيرة وكفر الشيخ )، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة

أمطار رعدية وحبات برد

وأشارت إلى أنه مازالت هناك فرصة مستمرة للأمطار على شرق القاهرة الكبرى، حيث متوقع على مدار اليوم، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا ً على بعض المناطق مع تقدم الوقت، حيث من المتوقع مع حركة المنخفض شرقاً تتأثر بالسحب الرعدية الممطرة بقوة وتزداد شدة الأمطار لتصبح متوسطة تغزر أحيانا ً ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

ناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من ضربات البرق والرعد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة يستمر على محافظات ( دمياط -شمال الدقهلية- كفر الشيخ البحيرة - الأسكندرية - مطروح)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ً.