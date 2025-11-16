الإصابة تبعد مهاجم البرازيل عن أرسنال رسميا

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الأحد، إن جابرييل ماجالهايس، مدافع فريق أرسنال، سيغيب عن الملاعب، بسبب إصابة عضلية في فخذه اليمنى، وذلك بعد يوم من خروجه من الملعب مصابا خلال المباراة الودية أمام السنغال التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل أرسنال في شمال لندن.

وأضاف الاتحاد البرازيلي في بيان أن اللاعب جابرييل، والذي شارك في كل مباريات أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، لن يسافر إلى ليل لخوض الودية الأخرى للبرازيل أمام تونس يوم الثلاثاء.

ولم يقدم البيان تقديرا للفترة التي سيغيبها جابرييل عن الملاعب.

وكانت إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها جابرييل في أبريل أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر.

وتُمثل الإصابة ضربة موجعة لأرسنال، الذي يتأهب للقاء غريميه المحليَين توتنهام هوتسبير وتشيلسي هذا الشهر، مع تفوقه بأربع نقاط في صدارة الترتيب، كما يستضيف أرسنال فريق بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم 26 نوفمبر الجاري.

وأصبح جابرييل ثاني مدافع من أرسنال يتعرض لإصابة خلال الأيام الماضية، إذ أعلن مدرب إيطاليا جينارو جاتوزو أن ريكاردو كالافيوري غادر معسكر المنتخب بسبب إصابة.

ويغيب عن صفوف أرسنال أيضا مهاجما الفريق كاي هافريتز وفيكتور جيوكيرس بسبب الإصابات، إلى جانب الجناحين نوني مادويكي وجابرييل مارتينيلي ولاعب الوسط المهاجم مارتن أوديجارد.

وعاد المهاجم جابرييل جيسوس إلى التدريبات بعد تعافيه من تمزق في الرباط الصليبي تعرض له في يناير، لكنه لم يشارك بعد في المباريات.