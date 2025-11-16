قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين الإفتاء: 3 حالات شرعية تسقط فيها النفقة عن الزوجة وتعتبر ناشزا
وفد الأهلي يقدم واجب العزاء في الراحل محمد صبري - صور
وزير الاتصالات: جذب 15 شركة تُصنع الهواتف المحمولة وملحقاتها في مصر
رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمي حول مشروعات الاتصالات في مجال التحول الرقمي
مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق
انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين
انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني
وزير الاتصالات: 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر
محمود البنا خارج القائمة الدولية للحكام بعد تكريمه في السوبر المصري
تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن
مصر وتشاد تنشئان نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية
مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة
الإصابة تبعد مهاجم البرازيل عن أرسنال رسميا

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الأحد، إن جابرييل ماجالهايس، مدافع فريق أرسنال، سيغيب عن الملاعب، بسبب إصابة عضلية في فخذه اليمنى، وذلك بعد يوم من خروجه من الملعب مصابا خلال المباراة الودية أمام السنغال التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل أرسنال في شمال لندن.

وأضاف الاتحاد البرازيلي في بيان أن اللاعب جابرييل، والذي شارك في كل مباريات أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، لن يسافر إلى ليل لخوض الودية الأخرى للبرازيل أمام تونس يوم الثلاثاء.

ولم يقدم البيان تقديرا للفترة التي سيغيبها جابرييل عن الملاعب.

وكانت إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها جابرييل في أبريل أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر.

وتُمثل الإصابة ضربة موجعة لأرسنال، الذي يتأهب للقاء غريميه المحليَين توتنهام هوتسبير وتشيلسي هذا الشهر، مع تفوقه بأربع نقاط في صدارة الترتيب، كما يستضيف أرسنال فريق بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم 26 نوفمبر الجاري.

وأصبح جابرييل ثاني مدافع من أرسنال يتعرض لإصابة خلال الأيام الماضية، إذ أعلن مدرب إيطاليا جينارو جاتوزو أن ريكاردو كالافيوري غادر معسكر المنتخب بسبب إصابة.

ويغيب عن صفوف أرسنال أيضا مهاجما الفريق كاي هافريتز وفيكتور جيوكيرس بسبب الإصابات، إلى جانب الجناحين نوني مادويكي وجابرييل مارتينيلي ولاعب الوسط المهاجم مارتن أوديجارد.

وعاد المهاجم جابرييل جيسوس إلى التدريبات بعد تعافيه من تمزق في الرباط الصليبي تعرض له في يناير، لكنه لم يشارك بعد في المباريات.

