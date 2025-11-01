أرسنال يفوز على بيرنلي بثنائية .. ويعزز صدارته للبريميرليج

فاز فريق أرسنال على نظيره بيرنلي، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية أرسنال عن طريق فيكتور جيوكيريس وديكلان رايس في الدقيقتين 14، 35.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، إيبيريشي إيزي.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيرس.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، فيما يأتي فريق بيرنلي في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.