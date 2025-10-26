مدرب كريستال بالاس: فخورون بالأداء أمام أرسنال رغم الخسارة

أبدى أوليفر جلاسنر، المدير الفني لكريستال بالاس، مزيجًا من الإحباط والفخر عقب الخسارة أمام أرسنال بهدف دون رد، مشيرًا إلى أن فريقه قدّم أداءً قويًا خاصة في الشوط الأول، لكن التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق.

وقال جلاسنر ، في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الأحد ، "نشعر بالإحباط من النتيجة، لكننا فخورون بالأداء خصوصًا في الشوط الأول.. لا يمكنك أن تعطي آرسنال أي شيء".

وأضاف: "ارتكبنا خطأً ساذجاً، ثم منحناهم فرصة ثانية عبر إيبيري إيزي، ونعرف أنه يمتلك تسديدة قوية".

وأكد المدرب النمساوي أن فريقه بذل كل ما بوسعه لتحقيق نتيجة إيجابية، موضحًا: "حاولنا كل شيء.. يعكس انزعاجنا بالخسارة 1-0 هنا مدى تطورنا. ما زلنا نفتقد إلى بعض التفاصيل الصغيرة".

واختتم قائلاً: "ميكيل أرتيتا يقوم بعمل رائع مع آرسنال.. الأمر يتعلق بأن نصبح أفضل في كل مرحلة من مراحل اللعب.. حين تحصل على فرصتين أو ثلاث، يجب أن تسجل".