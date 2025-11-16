مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

كشف مارك أيمن مخرج الفيلم المصري القصير "قمع" تفاصيل الفيلم والمشارك بمستبقة الافلام القصيرة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى.

واضاف مارك : ان الفيلم شهد نقطة تحول مهمة فى حياة البطل وهي مواجهته للسايس والذى دفعه الى المشاجرة مع السايس.

وأوضح مارك : ان فكرة الفيلم جاءت من خلال تجربة تعرضت لها مع سايس ودخلت فى شجار او خناق معه وقررت ان أرمز للفيلم بالقمع الذى يستخدمه السايس فى حجز الاماكن للسيارات التابعة له.



"قمع" إخراج مارك أيمن (مصر | العربية | روائي | 2025 | 20 دقيقة)، الذي يصوّر كيف تصبح مبادئ أستاذ جامعي موضع تساؤل بعد منافسته مع عامل جراج في الحي على السلطة والنفوذ، لتتحول حياته إلى حالة من الجنون.

*عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.