خبير مصري يقود نقاشات الأمم المتحدة حول المحيطات والإنذار المبكر بـCOP30

مؤتمر المناخ COP30
مؤتمر المناخ COP30
نهلة الشربيني

شارك الدكتور عمرو حمودة، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو (IOC/UNESCO) ورئيس مركز الحد من المخاطر البحرية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) – إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة – وذلك على هامش مؤتمر المناخ COP30.

رؤية مصرية في قلب السياسات الأممية للمناخ

جاءت مشاركة الدكتور حمودة في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "معلومات الطقس والمياه والمناخ من أجل مستقبل مرن" ضمن فعاليات الجانب التنظيمي للأمم المتحدة.

وناقش المتحدثون في الجلسة، التي جاءت بعنوان "منظومة الأمم المتحدة: من دورة القيمة الكاملة العالمية إلى الوطنية"، دور المؤسسات الدولية في دعم قدرة الدول على التكيف مع التحديات المناخية المتصاعدة.

تعزيز المعرفة والإدارة المستدامة للمحيطات

ومثل الدكتور حمودة اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات، التي تعنى بدعم التعاون الدولي في العلوم البحرية بهدف تحسين إدارة المحيطات والسواحل والموارد البحرية.

 وتركزت مداخلاته خلال النقاشات حول ثلاثة محاور رئيسية:

الشراكات وتنمية القدرات: دور اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات في دعم الشراكات الدولية وتنمية القدرات بما يعزز المعرفة العلمية وإدارة المحيطات.

عقد علوم المحيطات: أسهم عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021–2030)، الذي تنسقه اليونسكو-IOC، في إنتاج المعرفة العلمية اللازمة لتحسين حالة المحيطات عالميًا.

الإنذار المبكر للمناطق الساحلية: أحدث التقنيات المستخدمة في رصد المحيطات ونمذجتها ودورها في تطوير أنظمة إنذار مبكر أكثر دقة وفعالية للمجتمعات الساحلية المعرّضة للمخاطر.

علوم المحيطات في مواجهة التغير المناخي

وأكدت النقاشات على الدور الحيوي لعلوم المحيطات في فهم التغيرات المناخية والتعامل مع آثارها، خصوصًا فيما يتعلق بتطوير أنظمة إنذار مبكر قادرة على حماية المجتمعات الساحلية المعرضة للكوارث البيئية.

