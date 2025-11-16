انفجارات لا تتوقف.. قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن مجمع الناصر الطبي استقبل صباح اليوم، الأحد، جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين جرى انتشالهم من المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، وهي منطقة تتعرض لقصف شبه يومي من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.



وأضاف جبر، خلال رسالة على الهواء، أن طواقم الإسعاف تمكنت من الوصول إلى الموقع رغم خطورة التحرك في ظل استمرار القصف والانفجارات الناجمة عن المدفعية وإطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية المنتشرة في تلك المنطقة.

وأوضح أن المناطق الشرقية لخان يونس، المصنفة كمناطق خط اشتباك مباشر، تشهد منذ ساعات الصباح الباكر إطلاق نار متواصلاً من الآليات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى قذائف مدفعية طالت أيضاً الأطراف الشمالية لمدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن وتيرة التصعيد في هذه المناطق تزداد يوماً بعد يوم، ما يفاقم من حجم الخسائر في صفوف المدنيين ويعيق وصول الطواقم الطبية.





