واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
أخبار العالم

دلياني: جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة مستمرة بالرغم من وقف إطلاق النار

فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، “سجّلت المؤسسات الإنسانية الدولية استشهاد ٢٥٠ من أبناء شعبنا وإصابة ما يقارب ٦٠٠ خلال شهر واحد منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقف إطلاق النار لم يوقف جرائم الإبادة الإسرائيلية التي واصلت حضورها العنيف، ولو بوتيرة أضعف، داخل إطار يُقدَّم للعالم كأنه تهدئة، فيما تواصل حكومة الإبادة ممارساتها القاتلة بالقصف والقتل والاقتحام والهدم والخطف بحق اهلنا في غزة.”

وأضاف القيادي الفتحاوي، “خلال هذا الشهر وحده استهدفت قوات الإبادة الإسرائيلية المدنيين بنيرانها العشوائية ٨٨ مرة، ونفذت ١٢ حملة اقتحام لتجمعات النازحين قسراً، وارتكبت ١٢٤ عملية قصف، وشنّت ٥٢ حملة هدم منازل، وخطفت ٢٣ إنساناً من أبناء شعبنا ما يزال مصيرهم مجهولاً مع الالاف من الرهائن. نحن أمام منظومة إسرائيلية تتحرك بثبات لإدامة الإبادة وتوسيع أدواتها بالرغم من وقف إطلاق النار”

وتابع دلياني، “لم تصل إلى غزة خلال الشهر الأخير سوى ٨٩ شاحنة مساعدات يومياً من أصل ٦٠٠ شاحنة نُصَّ عليها في الاتفاق. لتجويع الذي تفرضه دولة الإبادة الإسرائيلية على أهلنا هو أداة تُستخدم بوعي لتقويض قدرة شعبنا على الصمود، في محاولة بائسة للنيل من إرادتنا الجماعية التي انتصرت عبر التاريخ على كل مشاريع الإخضاع الاستعماري.”

ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن أي مسار سياسي جاد يبدأ من نقطة واحدة واضحة تتمثل في وقف الإبادة الإسرائيلية بكل أشكالها وفتح ممرات إنسانية كاملة للغذاء والدواء وتأمين وصولها من دون عوائق، إلى جانب رفع منظومات الحرمان التي تفرضها دولة الإبادة الإسرائيلية على أهلنا في غزة، بما يعيد للناس أبسط حقوق الحياة ويضع حداً لسياسات التجويع والقهر التي تستخدمها دولة الابادة الاسرائيلية كأداة للسيطرة الاستعمارية.

ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري تيار الإصلاح الديمقراطي المؤسسات الإنسانية حركة فتح

