محافظات

ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة

خلال فاعليات الندوة بسيوة
ايمن محمود

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والإدارة التعليمية بسيوة ندوة حول مشروع الصرف الصحى بسيوة كأحد مشروعات البنية التحتية بواحة سيوة في إطار اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة.

أدار الندوة  محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة الذي أكد أن تنظيم الندوة في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبمتابعة من اللواء اشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة لتعريف الطلاب بالمشروعات وجهود الدولة فى المشروعات القومية ودعم البنية التحتية. 

وأشارت خلال فعاليات الندوة المهندسة معالي أحمد حسنين، مدير أعمال مشروع الصرف الصحي بسيوة، إلى أن المشروع يُعد من المشروعات القومية التي تُنفذ على أرض واحة سيوة، ويتضمن المشروع 16 محطة بجانب محطة معالجة على مساحة 142 فدانًا، وخطوط انحدار بطول حوالي 100 كم.

وأضافت أن المشروع يشمل غابة شجرية بمساحة 1000 فدان لإعادة الاستفادة من المياه المعالجة في زراعة الغابة الشجرية، مما يُعظم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة.

وأوضحت معالي أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على بيئة واحة سيوة، حيث يعمل على حماية الصحة العامة والبيئة، ومنع انتشار الأمراض المعدية. كما أضافت أن المشروع يسهم في حماية الموارد المائية، ويساعد في منع تلوث المياه الجوفية، ويوفر الطاقة من خلال إنتاج غاز الميثان والأسمدة، ويُقلل من استخدام المياه العذبة في الأغراض غير الشرب.

وخلال الندوة، تم التعريف بالمشروع ومكوناته، وطريقة عمل المحطات وخطوط الانحدار. وأكدت على أهمية الحفاظ على المال العام، حيث يُعد المشروع من مشروعات البنية التحتية العملاقة بسيوة، فيما بلغت قيمة المشروع حتى الآن حوالي مليار جنيه.

وتمت الإجابة عن استفسارات الطلاب المشاركين في الندوة، والتي عكست وعيًا كبيرًا لديهم بأهمية المشروع وجهود الدولة في تنفيذ المشروعات بواحة سيوة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين. وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في الندوة بمكتبة مصر العامة بسيوة والتعرف على جهود الدولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.


 

