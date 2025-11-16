وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة خطط واستثمارات الشركة في مصر، وسبل دعم التحول الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال، وذلك بحضور مابين، عضو مجلس الإدارة، و نينج فينج، المدير المالي، و همت منصور، مديرة العلاقات الحكومية بالشركة.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمسئولي شركة هواوي في مصر، مؤكدة على العلاقات المصرية الصينية الاستراتيجية والشاملة التي تحظى بدعم كبيرة من القيادة السياسية للبلدين، وتنعكس على زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، وكذلك زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مجالات.

وأكدت الوزيرة أن مصر تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات خاصة التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما يتم العمل من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على تمكين الشركات الناشئة والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والتحول الرقمي، موضحة الحرص على بحث مختلف مجالات التعاون مع شركة هواوي مصر لتعزيز أولويات الدولة التنموية بما يخلق المزيد من فرص العمل في السوق المحلية ويؤكد جاذبية السوق المصري للاستثمارات من مختلف دول العالم.

كما أعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التي تبذلها شركة هواوي مصر في مجال التدريب الكوادر المحلية، ودعم الابتكار، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، مؤكدًة أهمية استمرار التعاون لتطوير مشاريع مشتركة تعزز الإنتاجية، الاستدامة، وكفاءة الخدمات الحكومية.

وأشارت إلى العديد من المشروعات الجاري تنفيذها مع دولة الصين في إطار جهود التعاون الإنمائي والتي يأتي على رأسها توقيع أول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين، والأول من نوعه الذي توقعه الصين مع دولة صديقة، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات المشتركة، فضلًا عن التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء والبحث العلمي، والتعاون المشترك لإطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 من قاعدة تيوتشان الصينية، فضلًا عن العلاقات المشترك في تنفيذ العديد من المشروعات بمجال التدريب والتنمية.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر بالعلاقات الثنائية المصرية الصينية وتطورها، والرؤية الاستراتيجية لكلا البلدين لتعزيز شراكتهما في مختلف المجالات خاصة البحثية والتكنولوجية، مؤكدًا أن مصر تعد مركزًا إقليميًا هامًا لاستثمارات شركة هواوي في المنطقة، حيث توظف الشركة أكثر من 3,000 موظف في مصر، كما أنه من خلال مقرات الشركة في مصر يتم دعم أعمال الشركة في 18 دولة تستثمر فيها هواوي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستعرض مسئولو شركة هواوي مصر استثمارات وأعمال الشركة في مصر، خاصة تدشين مركز بيانات السحابة العامة الأول من نوعه في شمال أفريقيا، ومراكز التدريب التكنولوجية، فضلًا عن الخدمات والاستثمارات التي تقوم بها الشركة لدعم تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للتحول الأخضر وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة.

وتناولوا المشروعات التي يجري تنفيذها مع الحكومة المصرية خاصة في مجال الصحة لتطوير وتحسين سرعة الاستجابة للطوارئ من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، ومشروع تخزين طاقة البطاريات في جنوب القاهرة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، إلى جانب التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوسيع نطاق التعليم الرقمي.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، التزام شركة هواوي مصر بزيادة استثماراتها في مصر وتنويع مجالات التعاون واستكمال مسيرتها لتعزيز رؤية الدولة للتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام.