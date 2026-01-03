قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 3 يناير 2026
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
أخبار العالم

نائبة الرئيس الفنزويلي: هدف هجمات أمريكا الحصول على النفط

مادورو
مادورو
محمد على

قالت نائبة الرئيس الفنزويلي أن هدف الهجمات هو الاستيلاء على مقدرات فنزويلا من النفط، مشيرة إلى أن هناك تعبئة على المستوى الشعبي والشرطي في إطار حالة الطوارئ.


ذكرت نائبة رئيس فنزويلا بأن عدد كبير قتل، مشيرة إلى مقتل عدد من الجنود والمدنيين الفنزويليين في الهجمات الأمريكية اليوم.

فيما قال وزير الداخلية الفنزويلي أن "عناصرنا منتشرون وندعو إلى الهدوء والثقة بنا لتجاوز هذا الوضع".

ذكر وزير الخارجية الفنزويلي: "ردا على العدوان الإجرامي للولايات المتحدة ضد أمتنا طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن".


ولفت مسؤولين بشركة النفط الحكومية الفنزويلية إلى أن عمليات الإنتاج والتكرير تسير بشكل طبيعي وأن الهجمات الأمريكية لم تلحق أضرارا بالمنشآت النفطية.
 

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيُقدم للمحاكمة على "جرائم اتهم بها".

وكتب لانداو على منصة "إكس": "الآن سيُقدَّم (مادورو) أخيرا إلى العدالة لمحاسبته على جرائمه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا عن "ضربة واسعة النطاق ناجحة" ضد فنزويلا، مؤكدا أن مادورو وزوجته قد تم أسرهما وإخراجهما من البلاد.

كما وعد ترامب بالإدلاء بتفاصيل إضافية خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي أول تعليق ؤسمي روسي على الضربات الأمريكية التي استهدفت فنزويلا، أكدت وزارة الخارجية الروسية إدانتها لأي تدخل عسكري في فنزويلا، مشددة على أن الذرائع التي قدّمتها الولايات المتحدة، لتنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس، غير مقبولة.

