نائبة الرئيس الفنزويلي: هدف هجمات أمريكا الحصول على النفط

قالت نائبة الرئيس الفنزويلي أن هدف الهجمات هو الاستيلاء على مقدرات فنزويلا من النفط، مشيرة إلى أن هناك تعبئة على المستوى الشعبي والشرطي في إطار حالة الطوارئ.



ذكرت نائبة رئيس فنزويلا بأن عدد كبير قتل، مشيرة إلى مقتل عدد من الجنود والمدنيين الفنزويليين في الهجمات الأمريكية اليوم.

فيما قال وزير الداخلية الفنزويلي أن "عناصرنا منتشرون وندعو إلى الهدوء والثقة بنا لتجاوز هذا الوضع".

ذكر وزير الخارجية الفنزويلي: "ردا على العدوان الإجرامي للولايات المتحدة ضد أمتنا طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن".



ولفت مسؤولين بشركة النفط الحكومية الفنزويلية إلى أن عمليات الإنتاج والتكرير تسير بشكل طبيعي وأن الهجمات الأمريكية لم تلحق أضرارا بالمنشآت النفطية.



أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيُقدم للمحاكمة على "جرائم اتهم بها".

وكتب لانداو على منصة "إكس": "الآن سيُقدَّم (مادورو) أخيرا إلى العدالة لمحاسبته على جرائمه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا عن "ضربة واسعة النطاق ناجحة" ضد فنزويلا، مؤكدا أن مادورو وزوجته قد تم أسرهما وإخراجهما من البلاد.

كما وعد ترامب بالإدلاء بتفاصيل إضافية خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي أول تعليق ؤسمي روسي على الضربات الأمريكية التي استهدفت فنزويلا، أكدت وزارة الخارجية الروسية إدانتها لأي تدخل عسكري في فنزويلا، مشددة على أن الذرائع التي قدّمتها الولايات المتحدة، لتنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس، غير مقبولة.