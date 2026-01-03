أعراض خمول أو نشاط الغدة الدرقية.. وكيفية علاجها

عندما تعاني الغدة الدرقية من اضطرابات شائعة تؤثر بشكل مباشر على عملية التمثيل الغذائي والطاقة ووظائف الجسم المختلفة.

أعراض خمول الغدة الدرقية

وقد يؤدي خمول الغدة الدرقية أو نشاطها الزائد إلى مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية التي تختلف في شدتها من شخص لآخر، ما يستدعي التشخيص والعلاج المبكر.

ويحدث خمول الغدة عندما لا تُفرز ما يكفي من الهرمونات، وفقا لما نشر في موقع Mayo Clinic، وتشمل أبرز أعراضه:

ـ الشعور الدائم بالإرهاق والتعب

ـ زيادة الوزن غير المبررة

الإحساس بالبرد حتى في الأجواء المعتدلة

ـ جفاف الجلد وتساقط الشعر

ـ الإمساك المزمن

ـ بطء ضربات القلب

ـ الاكتئاب وتقلبات المزاج

ـ ضعف التركيز والذاكرة

كيفية علاج خمول الغدة الدرقية

ويعتمد علاج الغدة الدرقية غالبًا على:

ـ العلاج الهرموني التعويضي باستخدام هرمون ليفوثيروكسين

ـ المتابعة الدورية لمستويات هرمونات الغدة في الدم

ـ الالتزام بالجرعات الموصوفة وعدم التوقف عن الدواء دون استشارة.

أعراض نشاط الغدة الدرقية (Hyperthyroidism)

وأوضحت بعض الدراسات، أن نشاط الغدة يحدث عند إفراز كميات زائدة من الهرمونات، وتشمل أعراضه:

ـ فقدان الوزن رغم زيادة الشهية

ـ تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها

ـ التعرق الزائد وعدم تحمل الحرارة

ـ العصبية والتوتر والقلق

ـ رعشة في اليدين

ـ صعوبة النوم

ـ ضعف العضلات

ـ اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء

كيفية علاج نشاط الغدة الدرقية

وتختلف طرق علاج نشاط الغدة الدرقية حسب شدة الحالة، وتشمل:

ـ الأدوية المضادة للغدة الدرقية لتقليل إنتاج الهرمونات

ـ العلاج باليود المشع في بعض الحالات

ـ الجراحة لإزالة جزء من الغدة أو كلها عند عدم الاستجابة للعلاج

ـ أدوية لتخفيف الأعراض مثل تسارع ضربات القلب

متى يجب استشارة الطبيب؟

وشدد خبراء الصحة بضرورة مراجعة الطبيب في حال:

ـ استمرار الأعراض لفترات طويلة

ـ ظهور تغيرات مفاجئة في الوزن أو ضربات القلب

ـ وجود تاريخ عائلي لأمراض الغدة الدرقية