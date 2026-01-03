قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. مالي تصعق تونس علي ملعبها بثنائية في افتتاحية كان 1994
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعراض خمول أو نشاط الغدة الدرقية.. وكيفية علاجها

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
آية التيجي

عندما تعاني الغدة الدرقية من اضطرابات شائعة تؤثر بشكل مباشر على عملية التمثيل الغذائي والطاقة ووظائف الجسم المختلفة.

أعراض خمول الغدة الدرقية

وقد يؤدي خمول الغدة الدرقية أو نشاطها الزائد إلى مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية التي تختلف في شدتها من شخص لآخر، ما يستدعي التشخيص والعلاج المبكر.

ويحدث خمول الغدة عندما لا تُفرز ما يكفي من الهرمونات، وفقا لما نشر في موقع Mayo Clinic، وتشمل أبرز أعراضه:

ـ الشعور الدائم بالإرهاق والتعب
ـ زيادة الوزن غير المبررة
الإحساس بالبرد حتى في الأجواء المعتدلة
ـ جفاف الجلد وتساقط الشعر
ـ الإمساك المزمن
ـ بطء ضربات القلب
ـ الاكتئاب وتقلبات المزاج
ـ ضعف التركيز والذاكرة

الغدة الدرقية

كيفية علاج خمول الغدة الدرقية

 ويعتمد علاج الغدة الدرقية غالبًا على:

ـ العلاج الهرموني التعويضي باستخدام هرمون ليفوثيروكسين
ـ المتابعة الدورية لمستويات هرمونات الغدة في الدم
ـ الالتزام بالجرعات الموصوفة وعدم التوقف عن الدواء دون استشارة.

الغدة الدرقية

أعراض نشاط الغدة الدرقية (Hyperthyroidism)

وأوضحت بعض الدراسات، أن نشاط الغدة يحدث عند إفراز كميات زائدة من الهرمونات، وتشمل أعراضه:

ـ فقدان الوزن رغم زيادة الشهية
ـ تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها
ـ التعرق الزائد وعدم تحمل الحرارة
ـ العصبية والتوتر والقلق
ـ رعشة في اليدين
ـ صعوبة النوم
ـ ضعف العضلات
ـ اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء

الغدة الدرقية

كيفية علاج نشاط الغدة الدرقية

وتختلف طرق علاج نشاط الغدة الدرقية حسب شدة الحالة، وتشمل:

ـ الأدوية المضادة للغدة الدرقية لتقليل إنتاج الهرمونات

ـ العلاج باليود المشع في بعض الحالات

ـ الجراحة لإزالة جزء من الغدة أو كلها عند عدم الاستجابة للعلاج

ـ أدوية لتخفيف الأعراض مثل تسارع ضربات القلب

الغدة الدرقية

متى يجب استشارة الطبيب؟

وشدد خبراء الصحة بضرورة مراجعة الطبيب في حال:

ـ استمرار الأعراض لفترات طويلة

ـ ظهور تغيرات مفاجئة في الوزن أو ضربات القلب

ـ وجود تاريخ عائلي لأمراض الغدة الدرقية

أعراض الغدة الدرقية خمول الغدة الدرقية نشاط الغدة الدرقية علاج الغدة الدرقية اضطرابات الغدة الدرقية هرمونات الغدة زيادة الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

ترشيحاتنا

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات

غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات

من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته

من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته؟.. الأزهر للفتوى يجيب

بالصور

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

أعراض خمول أو نشاط الغدة الدرقية.. وكيفية علاجها

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد