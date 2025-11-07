قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد تشغيل المونوريل والمحطات الحيوية

محمد غالي

يبحث المواطنون عن موعد تشغيل المونوريل، والذي عقدت الهيئة القومية للأنفاق برئاسة المهندس طارق جويلي اجتماعا موسعا مع مسؤولي تشغيل مشروع مونوريل شرق النيل، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لافتتاح المرحلة الأولى رسميا أمام المواطنين مطلع العام القادم.

موعد تشغيل مشروع مونوريل شرق النيل

وأعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن افتتاح المرحلة الأولى من مونوريل شرق القاهرة، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع يوم الأحد المقبل، في خطوة تعكس تقدم الدولة في مشروعات النقل الذكي والتحول نحو منظومة مواصلات عصرية متكاملة.

مونوريل

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات الدورة الثانية من منتدى القاهرة الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين من 27 دولة، حيث استعرض خلالها جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة.

وأكد الوزير، أن مشروع مونوريل شرق القاهرة يعد من أهم المشروعات القومية الحديثة التي تهدف إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقا مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، موضحا أنه يسهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى العاصمة الجديدة، من خلال تكامله مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد بمدينة نصر، وكذلك مع القطار الكهربائي الخفيف  LRT  عند محطة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

مسار المونوريل

ويمتد مسار المونوريل من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كيلومتر، ويضم 22 محطة رئيسية. 

كما يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل شرق وغرب النيل نحو 100 كيلومتر تشمل 35 محطة.

 ويتميز المشروع بتكنولوجيا متقدمة تتيح التشغيل الآلي الكامل دون تدخل بشري، حيث تتم إدارة حركة القطارات عبر غرفة تحكم مركزية في العاصمة الإدارية لضمان أعلى مستويات الأمان والدقة في التشغيل.

وأوضح المهندس طارق جويلي، أن أسعار تذاكر المونوريل لم يتم تحديدها بعد، مشيرا إلى أنها لن تكون موحدة لجميع المحطات، بل ستتدرج وفق مسافة الرحلة وعدد المحطات، بما يضمن تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل وجودة الخدمة وقدرة المواطنين على تحمل الأسعار. 

سعر تذكرة المونوريل

وأكد أن سعر التذكرة سيكون قريبا من أسعار وسائل النقل الأخرى العاملة على نفس المسار لضمان العدالة وتكامل المنظومة المرورية.

ويضم القطار الواحد ثماني عربات ويعمل بسرعة تصل إلى 90 كيلومترا في الساعة، وينقل نحو 500 راكب في الرحلة الواحدة، مع معدل تقاطر بين القطارات يبلغ ثلاث دقائق فقط، ما يعزز كفاءة التشغيل ويقلل زمن الانتظار. 

كما يتقاطع المونوريل مع مترو الأنفاق عند محطة الاستاد، ومع القطار الكهربائي السريع بمحطة العاصمة، بما يسهم في تسهيل التنقل بين شبكات النقل الحديثة المختلفة.

ويمر خط المونوريل بعدد من المحطات الحيوية منها العاصمة الإدارية، الحي الحكومي، حي الوزارات، جامعة العاصمة، الدائري الأوسط، حي السفارات، المشير طنطاوي، وزارة الدفاع، والاستاد بمدينة نصر، وهي نقاط استراتيجية تربط بين المراكز السكنية والإدارية الرئيسية في شرق القاهرة.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة النقل اعتبارا من الأحد الموافق التاسع من نوفمبر 2025 التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب، وذلك تزامنا مع انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة TRANSMEA 2025، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة النهائية للتشغيل التجريبي واستقبال الركاب في الأسبوع الأول من يناير المقبل، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي في قطاع النقل.

