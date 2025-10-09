لمدة يوم واحد.. تحويلات مرورية لرفع كوبرى المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر بالجيزة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ،وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادى النيل - 6 أكتوبر" والقيام برفع كوبرى المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر .

مما يستلزم الغلق الكلى لطريق إمتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر لمدة "يوم واحد فقط" وذلك يوم السبت الموافق 11/10/2025 على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً .

الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

حركة سير المركبات بطريق إمتداد محور 26 يوليو القادمة من طريق الواحات وترغب بإستكمال السير إتجاه محور 26 يوليو تقوم بالدخول إلى حارة البطئ ثم الدخول يميناً إلى شارع سعاد كفافى ثم الدخول يساراً إلى شارع راية حتى شارع عبدالمنعم رياض ثم الدخول يساراً إلى شارع عبدالمنعم رياض وصولاً إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.