ترامب: أنهينا الحرب في غزة .. والإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس أعتقد أن السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداما.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "أنهينا الحرب في غزة"، موضحا أنه سيتم الإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجهاز الأمني الإسرائيلي أعد قائمة بأسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار الصفقة وستنشر بعد مصادقة الكابينت والحكومة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤولين في الجهاز الأمني، سيبقى في قطاع غزة العديد من القوات حتى مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم بعد مصادقة الحكومة ستنشر الليلة.

وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، وصلا إلى تل أبيب.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم، بويتكوف وكوشنر بعد التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة دعا السيسي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكدت مصر للمسؤولين الأمريكيين أنها ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والوسطاء "لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بإخلاص ومسؤولية، بما في ذلك وقف إطلاق النار، ودخول مساعدات إنسانية كافية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ لتنتهي الحرب التي استمرت عامين تسببت في دمار قطاع غزة واستشهاد عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني.

وجرى الاتفاق بعد المفاوضات التي عقدت خلال الأيام القليلة الماضية في شرم الشيخ بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية أمريكية.