قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ايماءا إلى التوجيهات الصادرة بسداد مصروفات المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات من خلال منافذ البريد والشركات المتعاقد معها ، ونظرا لكثرة التساؤلات الواردة من كافة المديريات حول ما يتم اتخاذه من إجراءات حيال تحصيل مصروفات مرحلة الثانوية العامة ، فقد تقرر الآتي :
- يتم تحصيل المدفوعات الخاصة بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات لمرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2025 / 2026 كما هو متبع سابقا “بالنظام القديم”
- يتم توريد حصة الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات على حساب رقم 9450874939 بالبنك المركزي المصري
- يتم توريد أنصبة الجهات ذات الصلة في موعد غايته 7 أيام عمل من تاريخ التحصيل
مصروفات المدارس التجريبية 2026
كي جي 1: 2427.43 جنيها
كي جي 2: 1875 جنيه
الصف الأول الابتدائي : 2125 جنيها
الصف الثاني الابتدائي : 2125 جنيها
الصف الثالث الابتدائي : 2125 جنيها
الصف الرابع الابتدائي : 2425 جنيها
الصف الخامس الابتدائي : 2425 جنيها
الصف السادس الابتدائي : 2425 جنيها
الصف الأول الاعدادي : 2645 جنيها
الصف الثاني الاعدادي : 2645 جنيها
الصف الثالث الاعدادي : 2445 جنيها
أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
- كي جي 1 : 830 جنيه
- كي جي 2 : 830 جنيه
-الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه
- الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه
- الصف الثالث الابتدائي : 1030 جنيه
- الصف الرابع الابتدائي : 1030 جنيه
- الصف الخامس الابتدائي : 1030 جنيه
- الصف السادس الابتدائي : 1030 جنيه
- الصف الأول الاعدادي : 1500 جنيه
- الصف الثاني الاعدادي : 1500 جنيه
- الصف الثالث الاعدادي : 1400 جنيه
أقساط مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025 / 2026
- كي جي 1 :
قسط أول 1458.10 جنيه + قسط ثاني 718.34 جنيه + قسط ثالث 685.24 جنيه + قسط رابع 615.73 جنيه
- كي جي 2 :
قسط أول 1458.10 جنيه + قسط ثاني 718.34 جنيه + قسط ثالث 685.24 جنيه + قسط رابع 615.73 جنيه
- الصف الأول الابتدائي :
قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه
- الصف الثاني الابتدائي :
قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه
- الصف الثالث الابتدائي :
قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه
- الصف الرابع الابتدائي :
قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه
- الصف الخامس الابتدائي :
قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه
- الصف السادس الابتدائي :
قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه
- الصف الأول الإعدادي :
قسط أول 2049.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1122.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه
- الصف الثاني الإعدادي :
قسط أول 2049.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1122.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه
- الصف الثالث الإعدادي :
قسط أول 1924.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1047.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه