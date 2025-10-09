قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ايماءا إلى التوجيهات الصادرة بسداد مصروفات المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات من خلال منافذ البريد والشركات المتعاقد معها ، ونظرا لكثرة التساؤلات الواردة من كافة المديريات حول ما يتم اتخاذه من إجراءات حيال تحصيل مصروفات مرحلة الثانوية العامة ، فقد تقرر الآتي :

  • يتم تحصيل المدفوعات الخاصة بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات لمرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2025 / 2026 كما هو متبع سابقا “بالنظام القديم”
  • يتم توريد حصة الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات على حساب رقم 9450874939 بالبنك المركزي المصري
  • يتم توريد أنصبة الجهات ذات الصلة في موعد غايته 7 أيام عمل من تاريخ التحصيل

مصروفات المدارس التجريبية 2026

كي جي 1:  2427.43 جنيها

كي جي 2:  1875 جنيه

الصف الأول الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الثاني الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الثالث الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الرابع الابتدائي : 2425 جنيها

الصف الخامس الابتدائي : 2425 جنيها

الصف السادس الابتدائي : 2425 جنيها

الصف الأول الاعدادي : 2645 جنيها

الصف الثاني الاعدادي : 2645 جنيها

الصف الثالث الاعدادي : 2445 جنيها 

أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات 

- كي جي 1 : 830 جنيه

- كي جي 2 : 830 جنيه

-الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثالث الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الرابع الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الخامس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف السادس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الأول الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثاني الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثالث الاعدادي : 1400 جنيه


أقساط مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025 / 2026 

  •  كي جي 1 :  

قسط أول 1458.10 جنيه + قسط ثاني 718.34 جنيه + قسط ثالث 685.24 جنيه + قسط رابع 615.73 جنيه

  •  كي جي 2 :

قسط أول 1458.10 جنيه + قسط ثاني 718.34 جنيه + قسط ثالث 685.24 جنيه + قسط رابع 615.73 جنيه

  •  الصف الأول الابتدائي :

قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه


 

  • الصف الثاني الابتدائي :

قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه

  •  الصف الثالث الابتدائي :

قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه


 

  •  الصف الرابع الابتدائي  :

قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه


 

  •  الصف الخامس الابتدائي :

قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه

  •  الصف السادس الابتدائي :

قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه

  •  الصف الأول الإعدادي :  

قسط أول 2049.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1122.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه

  •  الصف الثاني الإعدادي :  

قسط أول 2049.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1122.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه

  •  الصف الثالث الإعدادي :

قسط أول 1924.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1047.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مصروفات المدارس الرسمية للغات

صحة الشرقية
عادات تدمر البصر تدريجيا
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
