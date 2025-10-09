قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 20 مسجدا غدا بالمحافظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف مسيرتها في إعمار وتطوير بيوت الله عز وجل في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تستعد غدًا الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 لافتتاح 20 مسجدًا جديدًا، ضمن خطة الدولة الشاملة لتعمير المساجد وصيانتها وتهيئتها لاستقبال المصلين على الوجه الأكمل.

وأوضح بيان الوزارة أن من بين المساجد المقرر افتتاحها غدًا، تم إحلال وتجديد 8 مساجد بالكامل، بينما شهدت 12 مسجدًا أخرى أعمال صيانة وتطوير شاملة، ليصل بذلك إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ أول يوليو 2025 إلى 222 مسجدًا، بينها 172 مسجدًا إنشاءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و50 مسجدًا تمت صيانتها وتطويرها.

وأكدت الوزارة أن ما تم تنفيذه منذ يوليو 2014 وحتى الآن من أعمال إحلال وتجديد وصيانة وفرش للمساجد بلغ 13,711 مسجدًا على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 23 مليارًا و864 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في خدمة بيوت الله.

وجاءت قائمة المساجد المقرر افتتاحها غدًا لتشمل عددًا من المحافظات على النحو التالي:

في محافظة قنا
تم الانتهاء من إحلال وتجديد مسجد آل راجح بقرية الشقيفي – مركز أبو تشت، وصيانة وتطوير مسجد النور المحمدي بقرية السماينة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة الغربية
شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الشرقي بقرية أكوة الحصة – مركز كفر الزيات، ومسجد سيدي يوسف الباقر بقرية خرسيت – مركز طنطا.

وفي محافظة الفيوم
تم إحلال وتجديد مسجد الريانية – مركز سنورس، ومسجد فرحات خلف البحري بعزبة خلف – مركز سنورس.

وفي محافظة الشرقية
جرى إحلال وتجديد مسجد حبيب المصطفى (أبو ضبعان) بعزبة الشيخ سرحان بقرية أبو شلبي – مركز فاقوس، وصيانة وتطوير مسجد النور بقرية الخطارة – مركز فاقوس.

وفي محافظة الدقهلية
تم إحلال وتجديد مسجد الحاجة فلة بقرية كفر الحطبة – مركز شربين، وصيانة وتطوير مسجد لمبة واحد بقرية السلام بالمحمودية – مركز دكرنس.

وفي محافظة أسوان
شهدت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أبو ابني بنجع أبو ابني بقرية الزنيقة – مركز إدفو، وصيانة وتطوير مسجد السيدة زينب بعزبة دياب بقرية حاجر السباعية – مركز إدفو.

وفي محافظة الأقصر
تم صيانة وتطوير مسجد التقوى بنجع الجراوات بقرية المدامود – مركز الزينية، ومسجد بلال بن رباح بقرية المدامود – مركز الزينية، ومسجد الحسن والحسين بقرية الرزيقات قبلي – مركز أرمنت.

وفي محافظة أسيوط
شملت المشروعات صيانة وتطوير مسجد السميع البصير بقرية أبو كريم – مركز ديروط، ومسجد السلطان بقرية العدر – مركز أسيوط.

وفي محافظة القليوبية
تمت صيانة وتطوير مسجد الهدى بقرية القشيش – مركز شبين القناطر، ومسجد العرب بقرية دجوي – مركز بنها.

وفي محافظة المنيا
شملت الأعمال صيانة وتطوير مسجد الكبير بقرية أبو فليو – مركز المنيا.

وأكدت وزارة الأوقاف في ختام بيانها أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار استراتيجيتها المستمرة لإعمار بيوت الله ماديًّا وروحيًّا، بما يحقق رسالة المسجد في أداء دوره الديني والمجتمعي، وتوفير بيئة إيمانية آمنة ومريحة لجميع المصلين في أنحاء الجمهورية.

وزارة الأوقاف افتتاح المساجد إعمار بيوت الله صيانة المساجد الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

هشام حنفي

هشام حنفي: ياس سوروب سيكون إضافة كبيرة للأهلي

ترامب ونتنياهو

ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم

ترشيحاتنا

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

سعر داسيا سبرينج 2026 في السعودية

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك؟

بنك الطاقة

بسرعة شحن طلقة .. إليك أفضل باور بنك في الأسواق

بالصور

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته
حسن شحاته
حسن شحاته

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد