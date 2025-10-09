بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 20 مسجدا غدا بالمحافظات

تواصل وزارة الأوقاف مسيرتها في إعمار وتطوير بيوت الله عز وجل في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تستعد غدًا الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 لافتتاح 20 مسجدًا جديدًا، ضمن خطة الدولة الشاملة لتعمير المساجد وصيانتها وتهيئتها لاستقبال المصلين على الوجه الأكمل.

وأوضح بيان الوزارة أن من بين المساجد المقرر افتتاحها غدًا، تم إحلال وتجديد 8 مساجد بالكامل، بينما شهدت 12 مسجدًا أخرى أعمال صيانة وتطوير شاملة، ليصل بذلك إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ أول يوليو 2025 إلى 222 مسجدًا، بينها 172 مسجدًا إنشاءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و50 مسجدًا تمت صيانتها وتطويرها.

وأكدت الوزارة أن ما تم تنفيذه منذ يوليو 2014 وحتى الآن من أعمال إحلال وتجديد وصيانة وفرش للمساجد بلغ 13,711 مسجدًا على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 23 مليارًا و864 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في خدمة بيوت الله.

وجاءت قائمة المساجد المقرر افتتاحها غدًا لتشمل عددًا من المحافظات على النحو التالي:

في محافظة قنا

تم الانتهاء من إحلال وتجديد مسجد آل راجح بقرية الشقيفي – مركز أبو تشت، وصيانة وتطوير مسجد النور المحمدي بقرية السماينة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة الغربية

شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الشرقي بقرية أكوة الحصة – مركز كفر الزيات، ومسجد سيدي يوسف الباقر بقرية خرسيت – مركز طنطا.

وفي محافظة الفيوم

تم إحلال وتجديد مسجد الريانية – مركز سنورس، ومسجد فرحات خلف البحري بعزبة خلف – مركز سنورس.

وفي محافظة الشرقية

جرى إحلال وتجديد مسجد حبيب المصطفى (أبو ضبعان) بعزبة الشيخ سرحان بقرية أبو شلبي – مركز فاقوس، وصيانة وتطوير مسجد النور بقرية الخطارة – مركز فاقوس.

وفي محافظة الدقهلية

تم إحلال وتجديد مسجد الحاجة فلة بقرية كفر الحطبة – مركز شربين، وصيانة وتطوير مسجد لمبة واحد بقرية السلام بالمحمودية – مركز دكرنس.

وفي محافظة أسوان

شهدت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أبو ابني بنجع أبو ابني بقرية الزنيقة – مركز إدفو، وصيانة وتطوير مسجد السيدة زينب بعزبة دياب بقرية حاجر السباعية – مركز إدفو.

وفي محافظة الأقصر

تم صيانة وتطوير مسجد التقوى بنجع الجراوات بقرية المدامود – مركز الزينية، ومسجد بلال بن رباح بقرية المدامود – مركز الزينية، ومسجد الحسن والحسين بقرية الرزيقات قبلي – مركز أرمنت.

وفي محافظة أسيوط

شملت المشروعات صيانة وتطوير مسجد السميع البصير بقرية أبو كريم – مركز ديروط، ومسجد السلطان بقرية العدر – مركز أسيوط.

وفي محافظة القليوبية

تمت صيانة وتطوير مسجد الهدى بقرية القشيش – مركز شبين القناطر، ومسجد العرب بقرية دجوي – مركز بنها.

وفي محافظة المنيا

شملت الأعمال صيانة وتطوير مسجد الكبير بقرية أبو فليو – مركز المنيا.

وأكدت وزارة الأوقاف في ختام بيانها أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار استراتيجيتها المستمرة لإعمار بيوت الله ماديًّا وروحيًّا، بما يحقق رسالة المسجد في أداء دوره الديني والمجتمعي، وتوفير بيئة إيمانية آمنة ومريحة لجميع المصلين في أنحاء الجمهورية.