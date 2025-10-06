الأوقاف تحيي ذكرى نصر أكتوبر المجيد وتستلهم دروسه عبر منصتها الإلكترونية

تحيي وزارة الأوقاف المصرية يوم السادس من أكتوبر الذكرى السنوية لنصر أكتوبر المجيد عبر منصتها الرقمية، ضمن حملة "موسم الشهر" التي تهدف إلى التعريف بالنصر العظيم وأبعاده التاريخية والوطنية.

وأكدت الوزارة عبر منصتها الإلكترونية أن السادس من أكتوبر لم يكن مجرد يوم عابر في التاريخ، بل كان ملحمة خالدة تمثل رمزًا للعزة والفخار، ونصرًا واضحًا من عند الله أعاد للأمة كبرياءها واعتزازها بهويتها الوطنية.

وأضافت الوزارة أن الجنود المصريين وقفوا في هذا اليوم الشامخ متسلحين بالإيمان قبل السلاح، مرددين نداء "الله أكبر"، ورافعين شعار "الوطن قبل أي شيء"، لتصبح تلك الكلمات شعلة النصر وصرخة الحق التي دكت حصون الباطل.

وقد جسدت ملحمة أكتوبر معاني البطولة والإصرار، كما صوّرها الشاعر فاروق جويدة في أبياته التي أحيّت ذكرى الشجاعة والتضحية، مشيرة إلى دماء الأبطال التي أعادت كتابة التاريخ المصري العظيم.

وأشارت الوزارة إلى أن نصر أكتوبر ليس مجرد ذكرى عسكرية، بل هو درس مستمر في القوة والصمود، مؤكدين أن روح الإيمان والعزيمة التي تحلّى بها الأبطال يجب أن تكون مصدر إلهام لكل المصريين لبناء وطن قوي وعظيم، والدفاع عنه باعتباره واجبًا مقدسًا وأمانةً في أعناق الأجيال القادمة.

وأكدت الوزارة أن الاحتفاء بذكرى أكتوبر يمثل فرصة لتجديد العزيمة على المضي قدمًا في خدمة الوطن، واستلهام العبر من روح النصر لتحقيق التقدم والرخاء لمصر على غرار حضارة الأجداد العظيمة.



