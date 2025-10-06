الأوقاف تطلق برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا لتأهيل الأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين ، إطلاق برنامجها التدريبي الجديد للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم بألماظة، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضمن خطة الوزارة للنهوض بالمستوى العلمي والفكري للدعاة.

ويتضمن البرنامج خمس دورات متكاملة، تشمل: الدورة المنهجية في العلوم الشرعية والعربية، ودورة أساسيات اللغة العربية، ودورة تفنيد الفكر المتطرف، ودورة مداخل العلوم، بالإضافة إلى دورة مفاتيح العلوم المخصصة للواعظات، بهدف رفع كفاءة المشاركين وتأهيلهم علميًا ولغويًا وفكريًا.

وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج يأتي ضمن رؤيتها التطويرية الشاملة لبناء جيل من الأئمة والواعظات يجمع بين الأصالة والتجديد، وقادر على التعامل مع قضايا العصر ومواجهة الفكر المتطرف بأسلوب علمي واعٍ ومتوازن.