الأوقاف تعلن عن وظائف خالية بالوزارة .. تفاصيل

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقديم لشغل عددٍ من الوظائف القانونية والإدارية بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، ولجان القسمة بالعتبة، وذلك عن طريق الندب من دواوين المديريات الإقليمية، والجهات التابعة للوزارة، والوزارات المختلفة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الإعلان يشمل (١٤) عضوًا قانونيًّا، واثنين باحثَيْ شئون أوقاف، و(٩) من العاملين بمجموعة الوظائف الكتابية (السكرتارية) وذلك بهدف تدعيم العمل وسدِّ العجز الناتج عن إحالة عددٍ من العاملين للمعاش.

وأضافت الوزارة أن التقديم متاح لمدة عشرين يومًا من تاريخ الإعلان، ويُشترط في المتقدمين الحصول على مؤهلٍ مناسب، وألا يتجاوز السن ٥٥ عامًا، وأن تكون تقارير الكفاءة بتقدير «ممتاز» خلال آخر عامين، وألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية، مع إجادة التعامل مع الحاسب الآلي، واجتياز المقابلة الشخصية، مع إحضار بيان حالةٍ وظيفيةٍ حديث، وبالنسبة للمتقدمين من الخارج إحضار موافقة جهة العمل.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير الأداء الإداري والقانوني، وضمان سير العمل بكفاءةٍ في مختلف قطاعاتها.