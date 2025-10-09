حزب شعب مصر: اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة يعكس انتصار الإرادة المصرية

أشاد أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، بالموقف التاريخي الذي جسدته القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الدور الثابت والمحوري لمصر كـ"ضامن للسلام" وركيزة للاستقرار في المنطقة.

وقال المقدم في بيان له، إن كلمات الرئيس السيسي عقب التوصل إلى الاتفاق، بأن "العالم شهد لحظة انتصار إرادة السلام على منطق الحرب"، تعبر بصدق عن جهود الرئيس السيسي وجوهر السياسة المصرية القائمة على تغليب صوت العقل والحوار وحماية الشعوب من ويلات الصراع.

وأشار رئيس شعب مصر، إلى أن الدولة المصرية من أرض السلام شرم الشيخ، أثبتت مجددا أنها تمتلك القدرة على جمع الأطراف المتنازعة تحت مظلة واحدة، وتحويل الألم إلى أمل، في إطار خطة سلام متوازنة تحقق الأمن الإقليمي.

وأكد رئيس حزب شعب مصر أن هذا الاتفاق ليس نهاية حرب فحسب، بل بداية مرحلة جديدة تعزز دور مصر القيادي في صناعة السلام وحماية استقرار الشرق الأوسط، مشيدا بالتعاون القطري الأمريكي التركي في سبيل وقف الحرب في غزة.