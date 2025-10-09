قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عربية النواب: الدبلوماسية المصرية تفرض كلمتها وتوقف نزيف الدم في غزة
مجلس الشباب المصري: وقف الحرب بغزة يثبت ثقل وقوة مصر في المنطقة
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها بتهمة الإرهاب
رئيس رومانيا يشيد بجهود مصر والوسطاء في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى خاص بالإسكندرية | فيديو
مجلس حكماء المسلمين: اتفاق وقف إطلاق النار ينهي مأساة الأبرياء بغزة
مصر العربي الاشتراكي: نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
برلمان

حزب المصريين: إعلان الرئيس السيسي وقف إطلاق النار في غزة لحظة تاريخية فارقة

المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انتهاء الحرب في غزة يمثل لحظة تاريخية خالدة في مسيرة الدولة المصرية ورسالة جديدة للعالم بأن مصر ستظل أرض السلام، وضمير الإنسانية، وحائط الصد الأول في مواجهة الحروب والدمار.

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الخميس، إن العالم أجمع تابع بإعجاب بالغ إعلان الرئيس السيسي عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، برعاية مصرية - قطرية - أمريكية، ووفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن هذا الاتفاق لم يكن ليخرج إلى النور لولا القيادة الحكيمة للرئيس السيسي ودور الدبلوماسية المصرية القوية التي تمتلك رصيدًا من الثقة والاحترام على الساحة الدولية.

وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن اختيار شرم الشيخ لتكون منصة إعلان هذا الاتفاق يحمل رمزية بالغة، فهي المدينة التي احتضنت عبر التاريخ مؤتمرات السلام العالمية، وشهدت مبادرات المصالحة بين شعوب المنطقة، مؤكدًا أن السيسي أعاد إلى العالم صوت الحكمة والعقل من أرض السلام.

وأضاف أن الوساطة المصرية لم تكن مجرد جهد دبلوماسي، بل كانت موقفًا إنسانيًا وأخلاقيًا يعكس عقيدة الدولة المصرية الرافضة للعدوان والدمار، والساعية دائمًا إلى حماية المدنيين الأبرياء في كل مكان، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت منذ اليوم الأول للحرب في غزة تتحرك على جميع المستويات السياسية والإنسانية، وتنسق مع قطر والولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل وقف نزيف الدم وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن كلمات الرئيس السيسي، التي قال فيها إن "العالم شهد لحظة تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب"، تعبّر عن جوهر الرسالة المصرية في السياسة الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر لا تبحث عن مجد مؤقت، بل عن سلام دائم واستقرار شامل للمنطقة.

وأوضح المستشار ”أبو العطا“ أن هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل أمام شعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار، مؤكدًا أن النهج المصري في التعامل مع الأزمات أصبح نموذجًا عالميًا يحتذى به في تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والمبادئ الإنسانية.

واختتم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، بالتأكيد على أن مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تُعيد إلى المنطقة بوصلة السلام الحقيقي، وأن هذا الاتفاق في غزة سيُسهم في إعادة بناء الثقة بين الشعوب وتثبيت الأمن الإقليمي، لافتًا إلى أن مصر اليوم تكتب فصلًا جديدًا في التاريخ العربي الحديث، عنوانه: «من أرض السلام.. خرج صوت الحق الذي أسكت لغة السلاح».

رئيس حزب ”المصريين“ المستشار حسين أبو العطا الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة أرض السلام

