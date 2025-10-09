قيادي بمستقبل وطن: اتفاق وقف النار في غزة يعكس الدور التاريخي لمصر

قال المهندس محمود طاهر الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن النجاح في التوصل إلي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين و دخول المساعدات الإنسانية، يعكس الدور التاريخى لمصر في وقف نزيف الدماء للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد طاهر في تصريحات له اليوم، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون بمثابة رسم خريطة جديدة لتحقيق خطة ترامب للسلام وإنهاء حرب غزة التي استمرت لمدة عامين تم فيها إراقة دماء الشعب الفلسطيني الصامد الذي تحمل الكثير من أجل بلده، مشيرا إلى أنه حان الوقت لهذا الشعب الفلسطيني الصامد أن يعود مرة آخرى لكي يحيا حياة كريمة مثل كل شعوب العالم.

وأضاف طاهر، أن الجهود المصرية كانت في سببا في التوصل لذلك الاتفاق، في ظل تفاهم طرفي النزاع، حول مقترح الرئيس الأمريكي ترامب، مشيرا إلى أن كل الأمور كانت مبشرة بالتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال كلمته أمس في احتفال تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة

وأشار الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن قبول الرئيس الأمريكي ترامب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، يؤكد دور مصر المحوري وتأثيرها الكبير في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لافتا أن مصر كل يوم تثبت للعالم كله أنها حائط الصد الأول المنيع للدفاع عن القضية الفلسطينية.