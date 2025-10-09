قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: مفاوضات شرم الشيخ تتويج لدور مصر التاريخي وصوتها المسموع عالميًا

النائب هشام حسين
النائب هشام حسين
محمد الشعراوي

أشاد النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بنجاح المفاوضات التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، والتي أفضت إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الدور التاريخي والثقل الإقليمي والدولي لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال حسين في بيان له، إن استضافة مصر لهذه المفاوضات في مدينة السلام شرم الشيخ لم تكن مصادفة، بل تعبير عن مكانتها كحاضنة للحوار وصانعة للسلام، مشيرًا إلى أن مصر أثبتت أنها حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وأن صوتها المسموع عالميًا هو الضامن الحقيقي لأي اتفاق عادل يضع حدًا لإراقة الدماء ويحمي حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن إشادة قادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بالدور المصري في إنجاح الاتفاق، يمثل برهانًا جديدًا على أن مصر ليست مجرد وسيط، بل ركيزة أساسية في معادلة الأمن والسلام في الشرق الأوسط.

واختتم حسين بيانه بالتأكيد على أن نجاح مفاوضات شرم الشيخ يضاف إلى سجل مصر الحافل بالمواقف التاريخية المشرفة، ويجسد رسالتها الدائمة في الدفاع عن القضايا العربية، ويؤكد أن مصر ستظل دائمًا صمام الأمان للأمة العربية وقضاياها العادلة.

هشام حسين مجلس النواب النائب هشام حسين شرم الشيخ

