نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
برلمان

اقتراحات برلمانية لتحويل الصعيد مراكز تكنولوجية واعدة في عالم الاتصالات والمعلومات

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أشاد اللواء هشام الشعيني عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، بحرص الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، على زيارة شركتين رائدتين تعملان في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائهما في السوق المحلي وعدد من الأسواق العالمية، وذلك خلال جولته الناجحة في محافظتي الأقصر وقنا، بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندس محمود صفراطه نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لتنمية الأسواق معرباً عن سعادته الغامرة بانبهار الدكتور عمرو طلعت بما شهده من تقدم مذهل في محافظات الصعيد في مجال الاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذا التطور ما كان ليتحقق لولا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل من تنمية الصعيد مشروع دولة لا شعاراً سياسياً.

وقال “الشعيني” فى بيان له أصدره اليوم : إن ما شاهده الوزير خلال جولته يُعد شهادة فخر لأبناء وسيدات الصعيد من خريجي كليات الهندسة والحاسبات، الذين أثبتوا قدرتهم على إدارة وتملك شركات كبرى في مجال الاتصالات والرقمنة، استطاعت أن تنفذ إلى عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة تنافس الشركات العالمية الكبرىمؤكداً أن صعيد مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح أرضاً خصبة للابتكار والتكنولوجيا بفضل دعم الدولة وتشجيعها للشباب، داعياً إلى تحويل هذا الزخم إلى خطة متكاملة لجعل محافظات الصعيد مراكز تكنولوجية واعدة في عالم الاتصالات والمعلومات.

وطرح اللواء هشام الشعيني 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ لتحقيق هذا الهدف وهى  إنشاء مراكز إبداع تكنولوجي في كل محافظة من محافظات الصعيد لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة ، و إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية لتأهيل الشباب في مجالات البرمجة والتحول الرقمي ، وتخصيص مناطق استثمارية رقمية داخل الصعيد لجذب شركات الاتصالات الكبرى ، و تحفيز الشركات الوطنية الناشئة من خلال حوافز ضريبية وتمويلية لتوسيع نشاطها محلياً وعالمياً ، وربط مبادرات التحول الرقمي في الصعيد بخطط الدولة القومية لخلق تكامل تنموي حقيقي يضمن الاستدامة والوظائف النوعية للشباب.

متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى العالم الجليل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على دعمه المتواصل لمحافظات الصعيد، كما وجّه الشكر إلى كل من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على جهودهما الناجحة في تشجيع هذه المشروعات التكنولوجية الرائدة التي وصلت إلى العالمية ومؤكداً أن صعيد مصر أصبح قلباً نابضاً في مسيرة التحول الرقمي المصري.

اللواء هشام الشعيني قنا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأقصر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

