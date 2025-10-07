قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
ماذا قال؟.. أجمل كلمات للدكتور أحمد عمر هاشم عن فضل النبي
محافظات

وزير الاتصالات: الأقصر أصبحت مركزا واعدا لصناعة التعهيد في صعيد مصر

وزير الاتصالات: الأقصر أصبحت مركزًا واعدًا لصناعة التعهيد في صعيد مصر
وزير الاتصالات: الأقصر أصبحت مركزًا واعدًا لصناعة التعهيد في صعيد مصر
شمس يونس

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح شركة فاوندإيفر العالمية مركزها الجديد بمحافظة الأقصر يعكس المكانة المتنامية لمصر على خريطة الاستثمار التكنولوجي العالمي، مشيرًا إلى أن اختيار الأقصر لتكون مقرًا لأول مركز للشركة في صعيد مصر يعد دليلًا واضحًا على ما تمتلكه المحافظة من كوادر بشرية متميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير أن صناعة التعهيد أصبحت من الركائز الأساسية الداعمة لنمو الاقتصاد المصري، موضحًا أن الوزارة تعمل على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة لإعداد شباب المحافظات وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل التقني. وأشار إلى أن المركز الجديد سيوفر فرصًا حقيقية لأبناء الصعيد تمكنهم من الاندماج في الاقتصاد الرقمي والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم المحلية، بما يحقق العدالة في توزيع فرص العمل والتوظيف على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن تزايد استثمارات الشركات العالمية في مصر يؤكد ثقة المستثمرين في الكفاءات المصرية المنتشرة بمختلف الأقاليم، مؤكدًا أن الأقصر تمتلك المقومات البشرية والتقنية لتصبح مركزًا واعدًا لصناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود خلال السنوات المقبلة، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية للشباب.

وكان ذلك أثناء افتتاح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لمركز شركة فاوندإيفر العالمية لتقديم خدمات التعهيد وتجربة العملاء، وهو الأول من نوعه في صعيد مصر، ويوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة ضمن خطة الدولة للتوسع في الاقتصاد الرقمي.

