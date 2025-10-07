وزير الاتصالات: الأقصر أصبحت مركزا واعدا لصناعة التعهيد في صعيد مصر

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح شركة فاوندإيفر العالمية مركزها الجديد بمحافظة الأقصر يعكس المكانة المتنامية لمصر على خريطة الاستثمار التكنولوجي العالمي، مشيرًا إلى أن اختيار الأقصر لتكون مقرًا لأول مركز للشركة في صعيد مصر يعد دليلًا واضحًا على ما تمتلكه المحافظة من كوادر بشرية متميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير أن صناعة التعهيد أصبحت من الركائز الأساسية الداعمة لنمو الاقتصاد المصري، موضحًا أن الوزارة تعمل على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة لإعداد شباب المحافظات وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل التقني. وأشار إلى أن المركز الجديد سيوفر فرصًا حقيقية لأبناء الصعيد تمكنهم من الاندماج في الاقتصاد الرقمي والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم المحلية، بما يحقق العدالة في توزيع فرص العمل والتوظيف على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن تزايد استثمارات الشركات العالمية في مصر يؤكد ثقة المستثمرين في الكفاءات المصرية المنتشرة بمختلف الأقاليم، مؤكدًا أن الأقصر تمتلك المقومات البشرية والتقنية لتصبح مركزًا واعدًا لصناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود خلال السنوات المقبلة، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية للشباب.

وكان ذلك أثناء افتتاح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لمركز شركة فاوندإيفر العالمية لتقديم خدمات التعهيد وتجربة العملاء، وهو الأول من نوعه في صعيد مصر، ويوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة ضمن خطة الدولة للتوسع في الاقتصاد الرقمي.